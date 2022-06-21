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Kent Lokantası İBB Çapa nerede, nasıl gidilir menü fiyatları 2022

Kent Lokantası İBB Çapa nerede, nasıl gidilir menü fiyatları 2022

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrenci ve dar gelirli vatandaşların rahatlıkla yemek yiyeceği Kent Lokası'nın ilk şubesine Fatih Çapa'ya açtı. 4 çeşit yemeğin 29 liraya satıldığı Kent Lokantası'nda hijjen ön planda tutuldu. Bu gelişmenin ardından uygun fiyata yemek yemek isteyen birçok vatandaş Kent Lokantası nerede, nasıl gidilir, kaç çeşit yemek var araştırması yapıyor.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beklenen güzel haberi duyurdu ve Kent Lokantaları'nın ilk şubesini Fatih Çapa'ta açtı. İstanbul'da birçok şubesinin açılması planlanan Kent Lokantası'nda öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar uygun fiyata yemek yiyecekler. 4 çeşit yemeğin 29 liradan satıldığı Kent Lokantası nerede, nasıl gidilir? Kent Lokantası kaçta açılıyor, ne zaman kapanıyor?

Çapa'daki lokantanın açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenciler ile bir araya gelerek yemek servisi yaptı.

İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kent Lokantası'nda 4 çeşit sağlıklı ve hijyenik yemeğin 29 liraya servis edileceğini söyledi.

Öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar için:
Yemeklerin İBB Sosyal Tesisleri'nde tüm hijyen kurallarına uyularak sağlıklı üretildiğini anlatan İmamoğlu, "Burada temel amacımız, gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir ve hijyenik, ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. İlave olarak çalışan işçiler var. Özellikle İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi sanayisi yoğun olan noktalarda, orada da onlara yakın alanlarda mekanlar üreteceğiz." dedi.

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