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Evde bakım parası alana kurban bayramında bayram ikramiyesi ödenir mi?

Evde bakım parası alana kurban bayramında bayram ikramiyesi ödenir mi?

Dini bayramlardan olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2022 yılında kurban bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Milyonlarca emekliye devlet tarafından 1.100 liralık bayram ikramiyesi ödenecek. Peki kurban bayramında evde bakım maaşı alanlara 1.100 liralık bayram ikramiyesi ödenir mi?

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Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. 2022 yılında Kurban bayramı 9 Temmuz'da başlayacak ve 12 Temmuz'da sona erecek. Devlet tarafından emeklilere ödenen 1.100 liralık bayram ikramiyesi evde bakım maaşı alan vatandaşlara ödenecek mi? Geçmiş yıllarda devlet tarafından emekliye ödenen 1.100 liralık bayram ikramiyesi evde bakım maaşı alanlara ödenmedi. Kurban bayramı için ise henüz net bir açıklama yok. 

Evde bakım maaşı 1798'den 2706'ya yükseldi.

Kimler evde bakım maaşı alır:  Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.

Devlet tarafından emekliye ödenen bin 100 liralık bayram ikramiyesi evde bakım maaşı alan vatandaşlara ödenmiyor. 

Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir. 

18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.

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