Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan küstah çıkış: Türkiye ile anlaşacağımıza inanmıyorum

FİNLANDİYA Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, önümüzdeki hafta İspanya'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye ile anlaşacaklarına inanmadıklarını belirterek, eylülden önce ülkesinin NATO'ya gireceğini düşünmediğini söyledi.

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye yaptığı açıklamada, NATO üyeliği konusunda Türkiye ile ilişkilerin seyrine değindi.

"Türkiye ile anlaşacağımıza inanmıyorum"

AA'nın aktardığı habere göre Türkiye'nin, talepleri konusunda geri adım atmadığını belirten Niinistö, "Buna rağmen görüşmelerde bir ilerleme var ve müzakere sürüyor. Türkiye ile İspanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde anlaşacağımıza inanmıyorum. Eylül'den önce NATO'ya gireceğimizi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö

İsveç: Yapıcı görüşmeler gerçekleşti

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsveç arasında dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO müzakerelerini değerlendirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde

Görüşmelerin yapıcı geçtiğini aktaran Linde, "Yapıcı görüşmeler gerçekleşti, burada en önemlisi de görüşmelerin devam edecek olmasıdır" dedi.

Linde, bu müzakerelerin uzun zaman almasına da hazır olduklarını sözlerine ekledi.