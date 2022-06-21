BIST 2.569
DOLAR 17,35
EURO 18,31
ALTIN 1.023,39
HABER /  DÜNYA

Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan küstah çıkış: Türkiye ile anlaşacağımıza inanmıyorum

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan küstah çıkış: Türkiye ile anlaşacağımıza inanmıyorum

FİNLANDİYA Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, önümüzdeki hafta İspanya'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye ile anlaşacaklarına inanmadıklarını belirterek, eylülden önce ülkesinin NATO'ya gireceğini düşünmediğini söyledi.

Abone ol

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye yaptığı açıklamada, NATO üyeliği konusunda Türkiye ile ilişkilerin seyrine değindi.

"Türkiye ile anlaşacağımıza inanmıyorum"

AA'nın aktardığı habere göre Türkiye'nin, talepleri konusunda geri adım atmadığını belirten Niinistö, "Buna rağmen görüşmelerde bir ilerleme var ve müzakere sürüyor. Türkiye ile İspanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde anlaşacağımıza inanmıyorum. Eylül'den önce NATO'ya gireceğimizi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö

İsveç: Yapıcı görüşmeler gerçekleşti

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsveç arasında dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO müzakerelerini değerlendirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde

Görüşmelerin yapıcı geçtiğini aktaran Linde, "Yapıcı görüşmeler gerçekleşti, burada en önemlisi de görüşmelerin devam edecek olmasıdır" dedi.

Linde, bu müzakerelerin uzun zaman almasına da hazır olduklarını sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
YKS'deki haliyle yürekleri burkan Ayşe’ye Devlet Bahçeli sahip çıktı
YKS'deki haliyle yürekleri burkan Ayşe’ye Devlet Bahçeli sahip çıktı
Kayınpederinden emanet almıştı çırpınışları fayda etmedi
Kayınpederinden emanet almıştı çırpınışları fayda etmedi
Bayburt'ta ölümden dönen genç: Pençeyi salladığında kafamı çevirmesem boğazımı kesecekti
Bayburt'ta ölümden dönen genç: Pençeyi salladığında kafamı çevirmesem boğazımı kesecekti
Evde bakım parası alana kurban bayramında bayram ikramiyesi ödenir mi?
Evde bakım parası alana kurban bayramında bayram ikramiyesi ödenir mi?
Kent Lokantası İBB Çapa nerede, nasıl gidilir menü fiyatları 2022
Kent Lokantası İBB Çapa nerede, nasıl gidilir menü fiyatları 2022
Mansur Yavaş '5 günde 6 aylık yağmur yağdı' deyip Melih Gökçek'i topa tuttu! Sel uyarısı yapıldı
Mansur Yavaş '5 günde 6 aylık yağmur yağdı' deyip Melih Gökçek'i topa tuttu! Sel uyarısı yapıldı
Samsung Galaxy S22 serisinin kamera özellikleri neler?
Samsung Galaxy S22 serisinin kamera özellikleri neler?
İnternet, televizyonu ikiye katladı
İnternet, televizyonu ikiye katladı
Pes dedirten hırsızlık! Elektrik sayacını panosuyla birlikte söküp çaldılar
Pes dedirten hırsızlık! Elektrik sayacını panosuyla birlikte söküp çaldılar
Kadın mağazası önünde eşini bekleyen müşteriye 'İçeriyi mi gözetliyorsun' deyince...
Kadın mağazası önünde eşini bekleyen müşteriye 'İçeriyi mi gözetliyorsun' deyince...