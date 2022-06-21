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Dünya genelinde internet kesintisi

Dünya genelinde internet kesintisi

İçerik dağıtım ağı Cloudflare çöktü. Çökmeye bağlı olarak dünya genelinde pek çok internet sitesinde erişim sorunu yaşandı.

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Birçok web sitesi, büyük bir internet kesintisi nedeniyle düzgün çalışmayı durdurdu. Sorunların, web'in çoğuna güç sağlayan bir internet altyapı sağlayıcısı olan Cloudflare'deki aksaklıkların sonucu olduğu ortaya çıktı.

NTV'nin aktardığına göre; birçok site, bilgilerini ve medyalarını kullanıcılara sunmak için şirketin alt yapı araçlarına güveniyor, bu da Cloudflare'deki sorunların hızla, diğer siteleri etkilediği anlamına geliyor.

Bu siteleri ziyaret eden kişiler, normal sayfalar yerine hata mesajları gördü. Şirket web sitesinde "etkilenen bölgelerdeki Cloudflare sitelerine ulaşmaya çalışan kullancılar 500 sistem hatası gözlemleyecek" dedi.

Hata mesajları alınmasından kısa bir süre sonra Cloudflare, sorunun kaynağını bulduğunu ve bir düzeltme uyguladığını açıkladı.

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