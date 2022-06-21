Gizem Katmer kaç yaşında evlendi eşi Güçlü Aydoğdu kimdir boy farkı dikkat çekti

TRT'deki Masumlar Apartmanı dizisi ile adından söz ettiren ve kısa sürede sevilen genç oyuncu Gizem Katmer sessiz sedasız evlendi mutlu haberi instagram adresinden duyurdu. Bu güzel haberin ardından henüz kariyerinin başındaki Gizem Katmer merak konusu oldu. Peki Gizem Katmer kaç yaşında, eşi Güçlü Aydoğdu kimdir, ne iş yapar? Sosyal medyada düşen Gizem Katmer ile kocası arasındaki boy farkı kaç?

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TRT 1'deki Masumlar Apartmanı dizisi ile kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Gizem Katmer'den sevenlerini mutlu edecek evlilik haberi geldi. Geçtiğimiz aylarda nişanını ilan eden Gizem Katmer birçok film ve kısa filmlerde imzası olan Güçlü Aydoğlu ile evlendi. Düğün pozlarını sosyal medyasından paylaşan Gizem Katmer'in kocası Güçlü Aydoğdu merak konusu oldu. Peki kimdir Güçlü Aydoğdu kaç yaşında aslen nereli ve ne iş yapıyor?

Masumlar Apartmanı’nda canlandırdığı Neriman karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Gizem Katmer dünyaevine girdi. Güzel oyuncu yakınlarının katıldığı törende “evet” dedi.

Gizem Katmer kiminle evlendi: Katmer dizi, film ve kısa filmlerde imzası olan Güçlü Aydoğdu ile evlendi. Aydoğdu da daha önce birçok projede görev almıştı.

Gizem Katmer kaç yaşında, kimdir:

Gizem Katmer 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmaktadır.

2020 yapımı Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı’nın kadrosunda yer alan Gizem Katmer, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmış Neriman’a hayat verdi.

Gizem Katmer'in eşi Güçlü Aydoğdu kimdir:

Aydoğdu, Ankara’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden mezun olan Güçlü Aydoğdu 40’tan fazla uluslararası film festivalinde yarışan 4 adet kısa film çekti. TV programları ve dizilerde yöneticilik yaptı.