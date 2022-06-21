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İyi Parti Eskişehir İl Başkanı istifa etti! Meral Akşener Eren Ekmen'e ne söz verdi?

İyi Parti Eskişehir İl Başkanı istifa etti! Meral Akşener Eren Ekmen'e ne söz verdi?

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Eren Ekmen, görevinden istifa etti. Partisinden milletvekili aday adayı olacağını bildiren Ekmen  istifa kararını, Genel Başkan Meral Akşener’in de görüşü doğrultusunda verdiğini söyledi.

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İYİ Parti erken seçim hazırlıklarına erken başladı. İyi Parti Eskişehir İl Başkanı Eren Ekmen, görevinden istifa etti. Partisinden milletvekili aday adayı olacağını bildiren Ekmen  istifa kararını Genel Başkan Meral Akşener’in de görüşü ve bilgisi dahilinde aldığını belirtti. Ekmen, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz dönem genel seçim sürecine girildiğinde, seçime kısa süre varken mevcut il başkanlarının milletvekili aday adayı olmak için istifa etmesi parti teşkilatlarında birtakım sıkıntılar yaşanmasına sebep olmuştu.

Milletvekili aday adayı olmayı düşündüğüm ve seçim sürecine girerken parti teşkilatımızın bekasına verdiğim önemi için, 20.06.2022 tarihinde genel merkezimiz tarafından düzenlenen il başkanları toplantısı sonrasında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in görüşünü alarak ve bilgisi dahilinde İYİ Parti Eskişehir İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Eskişehir İYİ Parti yeni İl Başkanı ve yönetimiyle aynı tempo ve şevkle ülkemizin ve şehrimizin geleceği için birlikte çalışacağımızı bilmenizi isterim. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm parti teşkilatlarımıza ve benimle birlikte görev yapan yöneticilerimize teşekkür ediyorum.”

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