A101 kurbanlık kesimi nasıl oluyor caiz mi? A101 kurbanlıkları kaç güne gelir?

Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı, kurbanlık pazarlarında hareketlilik artarken büyük marketler de 2022 kurbanlık fiyatlarını netleştirdi. 2022 yılında A101 marketlerde büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Buna göre 20 kiloluk A101 büyükbaş kurbanlık hisse fiyatı 3.595 lira oldu. Küçükbaş, 16 kiloluk Karaman Koç fiyatları ise 3.195 lira oldu.

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Kurban bayramına sayılı günler kaldı. 2022 yılında kurban bayramı 9 Temmuz'da başlayacak ve 12 Temmuz'da sona erecek. Kurban pazarlarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları da başladı. Peki 2022 yılında A101'de kurbanlık fiyatları kaç para oldu, A101'de büyükbaş-küçükbaş fiyatları bu sene arttı. 7 hisseli büyükbaş kurbanlık fiyatı 3.595 lira-16 kiloluk karaman koç 3.195 lira olarak satılmaya başladı.

Kurban siparişi nasıl verilir: Online sitemizden, İslami kurallara uygun olarak, kurban siparişinizi 5 adımda kolayca tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz kurbanınızı hayır kurumuna (ZİÇEV - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) bağışlayabilirsiniz. Sepetinizde kurban ve kurban dışı ürünler aynı anda bulunamaz.

Kurbanlıklar nerede kesilecektir:

Kesim yerleri Bursa, Adana, Kırklareli, İzmir, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Aksaray’dır.

Kurbanlıkların sakatatları ve kemikleri de kurban siparişimde gönderilecek midir?

Kurbanlıkların bağırsak, kelle, paça, işkembe ve kemikleri (büyükbaş için) kurban sahibi adına Ziçev'e, derisi ise THK'ya bağışlanır. İlgili bağış makbuzları kurbanlık kolisi ile birlikte kurban sahibine ulaştırılır.

Kurbanlık eti istediğim gibi işleyebilir misiniz?

Kurbanlık Koç, 4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde özel poşetli koliye konulacaktır.

Kurbanlık Büyükbaş, toplu olarak kemiksiz hale getirilecek ve parçalarına göre gruplandırılacaktır. Bunun dışında özel olarak et işlenmesi yapılamamaktadır.

Aynı siparişte birden fazla kurbanlık siparişi verebiliyor muyum?

Birden fazla kurbanlığı aynı siparişte verebilirsiniz. Kurbanlık büyükbaş hissesi veya koçu her sepete eklediğinizde otomatik olarak o kurbanlık için vekalet sayfası açılacaktır. Her bir kurbanlık için ayrı ayrı vekalet vererek birden fazla kurbanlığı sipariş verebilirsiniz.

Kurbanlıklar ne zaman teslim alınacak?

Kurbanınızı, kurban kesim yoğunluğuna bağlı olarak, illere göre Kurban Bayramının 2. gününden itibaren sipariş verirken seçtiğiniz mağazadan e-arşiv faturanızı ve teslim alacak kişiye ait kimliği ibraz ederek teslim alabilirsiniz.