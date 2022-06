Jan Vesely Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını duyurdu

Fenerbahçe basketbol takımının başarılarında büyük pay sahibi olan sembol isim Jan Vesely, takımdan ayrılma kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely dönemi sona erdi. 8 yıl boyunca gösterdiği performansla sarı lacivertli takıma büyük katkı sunan Vesely, Fenerbahçe ile ipleri kopardı.

32 yaşındaki Çek basketbolcu Vesely, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu.

"Çok sevdiği forma için kan, ter, gözyaşı vermek bir onurdu"

Hayatındaki en önemli şeylerin burada, İstanbul'da gerçekleştiğini yazan Vesely, "Evlenmekten ve oğlumun İstanbul'da doğmasından, EuroLeague'i dünyanın en muhteşem taraftarlarının önünde kazanmaya kadar. Hepinizin çok sevdiği forma için kan, ter, gözyaşı vermek bir onurdu…" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum"

Fenerbahçe formasına aşık olduğunu belirten yıldız basketbolcu, "Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak ve bir gün Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü İstanbul ve Fenerbahçe her zaman benim evim olacak. Her şey için teşekkürler ve yakında görüşürüz" dedi.