Trabzonspor geçen sezonun gol kralına göz dikti

Trabzonspor’da rota golcü transferine dönerken, yönetim ilk olarak Süper Lig’de geçen sezonun gol kralı Umut Bozok ile görüşecek. Bordo-mavili idareciler bu hamlesinden olumlu bir sonuç alamazsa rotasını Haji Wright’a çevirecek.

Abone ol

Yeni sezonda üç kulvarda mücadele edecek olan Trabzonspor kadro derinliği için adımlar atmaya devam ediyor. Şu ana kadar dört transfer açıklayan Fırtına’da rota tamamen golcüye dönmüş durumda.

Geniş listedeki isimleri birbir eleyen ve alternatiflerini ikiye düşüren bordo-mavililer önceliği Umut Bozok’a verecek. Kasımpaşa’da müthiş bir sezon geçiren, 20 kez rakip ağları havalandırarak gol kralı olan 25 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak. Yönetim bir yandan oyuncunun bonservisi elinde olan Lorient ile masaya oturacak, bir yandan da Umut’u ikna etmeye çalışacak.

Umut olmazsa, Haji Wright

Trabzonspor ilk hamlesinden olumlu bir sonuç alamazsa rotasını Haji Wright’a çevirecek. Geçtiğimiz sezonu Fraport TAV Antalyaspor’da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Sonderjyske’de bulunan tecrübeli golcü için görüşmeler yapılacak, Danimarka kulübünün kapısı çalınacak.

Avcı olumlu rapor verdi

Milli aradan sonra bombaları bir günde patlatan ve 4 transfer birden açıklayan bordo-mavililerin golcü transferine de bu hafta nokta koyması bekleniyor. Öte yandan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın hem Umut Bozok, hem de Haji Wright için olumlu rapor verdiği, ancak önceliğinin Umut olduğu öğrenildi.