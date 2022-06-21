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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok ağır sözler: Davaları birilerine trilyonlarca dolar bile verseler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok ağır sözler: Davaları birilerine trilyonlarca dolar bile verseler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretine değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı ülkenin itibarını para uğruna satmakla suçladı. Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Arabistan'a devredilmesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Davaları birilerine dolar, trilyonlarca dolar bile verseler birilerine devretmeyeceğini bileniz biz." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Suudi veliaht prensi Selman'ın yarın yapacağı Türkiye ziyareti vardı.

İstanbul'da Suudi konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesi kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, hükümetin para uğruna davayı Suudilere vermekle suçladı. 

"Trilyonlarca dolar bile verseler birilerine devretmeyeceğini bileniz"
Sert eleştirilerine devam eden Kılıçdaroğlu konuşmasında şunladı söyledi:  

"Eğer İstanbul'da Suudi konsolosluğunda bir cinayet işleniyorsa o cinayetin bütün ayrıntılarını sorgulamak ve gerçeği halka paylaşmak artı gerekli cezayı vermek T.C. devletinin görevidir. Eğer siz para uğruna Türkiye'yi kötü yönettiniz dilencilik yapıp birilerinden para istemeye gidiyorsunuz ve Türkiye'de görülmekte olan bir davayı ve işlenen bir cinayeti birilerinin talebi üzerine para uğruna Suudilere veriyorsunuz.

Şimdi T.C. devletinde vicdan sahibi olan herkese sormak isterim. T.C. devletinin itibarını bu kadar ayaklar altına alan para uğruna bu ülkenin itibarını birilerine satan adama Allah aşkına ne denir? Cinayet öncesi geliyorlar zaten üç. tane tuğgeneral, 2 tane yarbay iki teğmen 8 istihbarat elemanı geliyor.

Katlediyorlar konsoloslukta, T.C. devletinin itibarını İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömüyorlar. Bunlar ülkeye asla ve asla itibar kazandıracak olaylar değildir itibar kaybettiren olaylardır. Sandığa gideceğiz demokratik yollarla ben bunların tamamını emekli edeceğim. 

Yine gelecek yine kucaklaşacaklar T.C. devletinin başındaki kişi cinayet emrini veren katille kucaklaşacak. Onun için AKP'ye geçmişte oy vermiş ama bugün vicdanını sorgulayan bütün kardeşlerimde bütün ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, bu ülkenin itibarını koruyan biziz, bu ülkede hakkı hukuku savunan biziz, bu ülkede bir cinayet  işlendiyse mahkemenin yerinin Türkiye olduğunu bileniz. Davaları birilerine dolar, trilyonlarca dolar bile verseler birilerine devretmeyeceğini bileniz biz. O yüzden kardeşlerime sesleniyorum artık dur demenin zamanı."

Pınar Gültekin cinayeti kararına tepki
Öte yandan CHP lideri, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının "haksız tahrik" gerekçesiyle 23 yıla indirilmesine tepki gösterdi; "Hangi vicdan, ahlak kabul eder bunu! Kadınlara yönelik yapılan bütün haksızlıkların karşısında beraber olmak zorundayız. Bu mücadeleyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya düzenlemesi
AK Parti ve MHP’nin dezenformasyonla mücadele kapsamında amacıyla hazırladığı yasa teklifine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Anayasa'da der ki basın hürdür sansür edilemez. Ama getirilen düzenleme sansür uygulaması. Bu teklif bu şekliyle yasalaşırsa parlamentoda da mücadele edeceğiz, parlamento dışına çıktığında da alacağız Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz, iyi bir gerekçeyle bunun demokrasiye aykırı olduğunu, düşünceyi ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu, yürütme organının denetlenmesine engel olduğunu, dolayısıyla yürütme organının yolsuzluklarının kamuoyu tarafından bilinmesi için basının özgür olması gerektiğini detaylarıyla ifade edeceğiz" dedi.

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