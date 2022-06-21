Levent Gültekin ile Eren Erdem birbirine girdi! Devletle irtibatlı CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor

HALK TV'deki programı yayından kaldırılan Levent Gültekin ile CHP PM Üyesi Eren Erdem sosyal medyada birbirine girdi. Levent Gültekin, "Devletle irtibatlı bazı CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yoğun destek geliyor" deyince Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyenlerden Eren Erdem, ""Koca bir camiayı zan altında bıraktın" diyerek tepki gösterdi.

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Gazeteci Levent Gültekin ile eski vekil, CHP PM Üyesi Eren Erdem arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığın destekleyen bazı isimler hakkındaki iddialar üzerinden tartışma çıktı. Gültekin, "devletle irtibatlı, CHP içindeki bazı isimlerden" Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yoğun destek verildiğini, bunu Erdoğan'ın istediğini ifade ederken, CHP'li Eren Erdem ise "24 saat içinde; CHP’de kim hükümet adına propoganda yapıyormuş açıklamayan namerttir, alçaktır! Koca bir camiayı zan altında bıraktın!" dedi.

Erdoğan'ın kontrolündeki 'devlet'ten isimler Kılıçdaroğlu'na gidiyor

Levent Gültekin, katıldığı canlı yayında, AK Parti dönemlerinde görev almış eski bir üst düzey bürokratla yaptığı görüşmeyi aktarıp, eski bürokratın kendisine "Kemal Bey'e benden bir mesaj iletir misiniz, kendisini çok severim. Kemal Bey'e 'lütfen aday ol, sen kazanacaksın' diye devletten isimler gidiyor. Bu kişilerin Erdoğan'ın kontrolünde olduğunu bilsin" dediğini söyledi.

Devletle irtibatlı CHP içindeki bazı isimler de...

Gültekin, Erdoğan'ın tercihinin Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti ve "devletle irtibatlı CHP içindeki bazı isimler"in Kılıçdaroğlu'na yoğun bir şekilde aday olma çağrısı yaptığını belirtti. Gültekin, "Aday ilanı olduktan sonra 'bu isimler, Kemal Bey'in adaylığını pişirdiler, kazanma durumunda kahramanlık bu arkadaşların payesi olsun, kaybedilmesi durumda da kimlerin organize ettiğini bilin' diye yazacağım" ifadesini kullandı.

CHP’de kim hükümet adına propoganda yapıyor açıklamayan namert!

CHP PM üyesi Eren Erdem'den Gültekin'e tepki geldi. Erdem, "Kimin hükümet propogandalarına meze olduğunu çok iyi biliyoruz Levent Bey! Eğer, 24 saat içinde; CHP’de kim hükümet adına propoganda yapıyormuş açıklamayan namerttir, alçaktır! Bırakın artık bu işleri, işiniz gücünüz komplo üreterek Türkiye’nin önünü tıkamak.Kılıçdaroğlu umuttur!" diye yazdı.

Gültekin: 2018 seçimlerinde de Kılıçdaroğlu'na olmadık şeyler söyledin...

Gültekin de Erdem'e yanıt verirken, "Sevgili Eren, aynı şeyleri 2018 seçimleri öncesi de söyleyip o zaman da Muharrem Bey'i göklere çıkarıp, Kemal Bey'e olmayacak sözler ediyordun. Hatırlıyorsun değil mi? Ülke meselelerini kişisel ikbal çabalarına malzeme yapma lütfen" dedi.

Ayıp, bu kadar kolay bir camiaya iftira edilir mi?

Erdem daha sonra "Topu taca atma sevgili Levent. 2018’de partimizin CB adayının kampanyasına hepimiz katkı sunduk. Sen esas soruma cevap ver; 'kimmiş o hükümetle çalışan CHP’liler? İsim isim sendeymiş ya!' Ayıp, bu kadar kolay bir camiaya iftira edilir mi? Koca bir camiayı zan altında bıraktın!" yazdı.

O isimleri CHP'de verilmesi gereken kişiye verdim

Levent Gültekin ise, "Gerçekten merak ediyorsan o ismi ve isimleri partinizde verilmesi gereken kişiye verdim, ikbalinle değil, ülke meseleleriyle ilgilenseydin o isimleri sana da açıklardım ama bu konular seni pek ilgilendirmiyor diye düşünüyorum" dedi.

Eski bir Cumhurbaşkanının ikbali için kendimi parçalamaktan daha hayırlı

"Birbirimizi kandırmayalım" diyen Eren Erdem ise, "Şahsi ikbalin mesele olmadığını siz de biliyorsunuz. Ama hadi diyelim ki şahsi ikbal, bu; eski bir Cumhurbaşkanının ikbali için kendimi parçalamaktan daha hayırlı ve ilkeli olmaz mıydı? Saygılar…" ifadesini kullandı.

Yani kimin kayığına biniyorsan onun kılıcını sallıyorsun

Eren, Gültekin'in "Adayınıza katkı sunmanı değil sevgili Eren, Kemal Bey için söylediğin sözleri soruyorum. Yani kimin kayığına biniyorsan onun kılıcını sallıyorsun gibi bir durum var, bu durumu hatırlattım" ifadeleri üzerine de şu yanıtı verdi:

Kılıçdaroğlu adayımızdır diyenlere 'ajan' diyorsunuz...

"Türkiye’nin problem sepeti ağzına kadar dolu. Ve siz, özellikle CHP ailesinin izlediği mecralarda sadece konuya odaklanmış gidiyorsunuz. CHP'lilere, 'Kılıçdaroğlu seçilemez' tezviratı yayıyorsunuz. Anketler ortadayken, durumun böyle olmadığını iyi bildiğiniz halde... Tamam bunu anladım. Sonra kalkıp, parti içerisinde Kılıçdaroğlu adayımızdır diyenlere 'ajan' diyorsunuz. Sonra gizem yaratmak için yok isimleri ona verdim buna verdim. Buna hakkınız yok! Tüm parti yönetimini zan altında bıraktınız. Bu ilkesel değildir. Ayıbınızı kabul edin…"