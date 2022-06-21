A101 kimin Turgut Aydın aslen nereli holdingleri ve serveti ne kadar?

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101'in sahibi kim, A101 kimin soruları merak konusu oldu. Yüzlerce şubesi olan A101'in sahibi Turgut Aydın'dır. Birçok ortağı da olan A101 marketler 1995 yılında hizmete başlamıştır. Peki A101'in sahibi Turgut Aydın kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

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A101'in sahibi kim, A101 kim soruları son günlerde birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesi olan, Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101'in sahibi Turgut Aydın'dır. Birçok ortağı da olan A101 marketler 1995 yılında hizmete açılmıştır. Peki A101'in sahibi Turgut Aydın kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

A101 mağaza ve şube sayısı kaçtır:

Perakende sektörünün en yaygın zinciri olan A101, Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde faaliyet göstermektedir. 2020 sonu itibariyle 10.001. marketi açan A101, büyümeye devam etmektedir. %100 yerli sermayeli A101, dünyanın en büyük market zincirleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin en yaygın zinciri olmanın yanı sıra 60.000 çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır.

Turgut Aydın Holding hakkında

Turgut Aydın Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu.

Holdingin temelleri 1958 yılında girişimci Turgut Aydın'ın İstanbul'da ticarete atılması ve 1976 yılında Dömeks şirketinin kurulmasıyla atılmıştır. Sahibi olduğu şirketlerin başarılı faaliyetleri sonucu Turgut Aydın Holding A.Ş. kurulmuş ve grup şirketleri holding bünyesinde toplanmıştır. 2014 yılı itibarıyla holding, perakende, denizcilik, sağlık, tekstil ve yapı gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Holding bünyesinde A101 marketleri, Memorial Sağlık Grubu, Aydın Örme, Pizza Lazza gibi şirketler yer almaktadır.

Turgut Aydın kimdir: Turgut Aydın, 1943 yılında Trabzon‘un Maçka ilçesinde ilçesi’nin küçük bir köyünde doğmuştur. 1958 yılında 15 yaşındayken, istanbul’a gelerek iş hayatına Sultanhamam’daki bir tornacı atölyesinde çırak olarak başladı. İşi öğrendikten sonra 1967 yılında kendi atölyesini açarak havlu asacağı ve kapı kolu imalatı yaparak, ürettiklerini Anadolu’da aktif olarak pazarladı. Çalıştığı kesimin manifatura ve perde gurubundan olması ciheti ile de küçük de olsa perde toptancılığı yapmaya başladı.

Turgut Aydın, evlidir. Ahmet Yaşar Aydın (d. 1967) ve Ayhan Aydın (d. 1970) adında iki oğlu, Aydan Aydın adında kızı vardır. Oğlu Ahmet Yaşar Aydın Ahmet Nazif Zorlu‘nun damadıdır.

Türkiye’nin ilklerinden olan “EVORE” ve “DEKORA” markalarını Türkimalları ürettirdiği fabrikanın verdiği ön ödemeleri karşılayamamasından dolayı sorunlar yaşamış, yaşamak için, batmakta olan Örtel isimli fabrikayı müteşebbis ortakları ile 1986 yılında alarak kendi alacağını tahsil etmiş, diğer alacaklıların borçlarını ödemiş hem de bu süreç O’nu sanayici yapmıştır.

Turgut Aydın, birçok ticari, sonra da sanayi şirketleri kurdu. 1991 yılında kurduğu “Aydın Örme”, tekstil sektöründe, en çok bilinen kuruluşudur.

Turgut Aydın, 1988 yılında Bursa’da Toros Tekstil Apre Boya A.Ş. yi aldı. Geçen 7 yılın sonunda çalışan ve kar eden bir tesis olarak ortağına devretti.

15 Haziran 1976 yılında 4 Yahudi ve 1 Ermeni ortakları ile beraber DÖMEKS DÖŞEME MEFRUŞAT KADİFE SAN.A.Ş. şirketini kurdu. 1980’lerde döşemelik kadife fabrikası kurdular. 1983’te bir fabrika daha aldılar. Turgut Aydın, Dömeks adını kendi bünyesinde tutarak 80’li yılların sonunda ortaklarından da birer birer ayrıldı. 1993 yılında son ortağından da ayrıldı. 19dın Örme San. Tic. A.Ş.’yi kurdu. Oğlu Ahmet Yaşar Aydın İTÜ Tekstil Mühendisliğini bitirdi ve işin başında fabrikasının yönetimindedir. Entegrasyon tek lokasyonda topladığı tesislerini İstanbul’dan Sakarya Akyazı’ya 2002 – 2003 yıllarında taşımıştır. 80.000 m2 kapalı alanı olan Akyazı’daki fabrikada 540 kişi çalışmaktadır.

2008 yılında Turgut Aydın Holdingleşen firmaya başta, Aydın Örme San. Tic. A.Ş. ve Dömeks A.Ş., tekstil dışındaki sağlık (Memorial sağlık grubu), gıda (A101), inşaat (Adapark), ev tekstili mağazalar zinciri (English Home), Pizza Lazza gibi firmaların da (11 adet) sahibidir.

2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir. Memorial Hastanesi‘nin tüm hisselerini 2006 yılında devraldı.

2008 yılında kurduğu English Home Mağazacılık, Türkiye’de 280’e, yurt dışında 75’e ulaşan mağazaları ile, ev tekstili perakendesinin lider kuruluşudur.

2009 sonunda satın aldığı A101’i, 6 yıl içerisinde, Türkiye’nin 81 ili ve 800’ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. A101’in 6 bin 300 mağazası bulunuyor. 2014 yılında Turgut Aydın Holding, A101 şirketindeki payını yaklaşık olarak %78’e yükseltti.

Turgut Aydın, evlidir. Ahmet Yaşar Aydın (d. 1967) ve Ayhan Aydın (d. 1970) adında iki oğlu, Aydan Aydın (d. 19**) adında kızı vardır. Oğlu Ahmet Yaşar Aydın Ahmet Nazif Zorlu‘nun damadıdır.