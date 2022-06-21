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Adıyaman Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretimi yapacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretimi yapacak

ADIYAMAN Belediyesi, çölyak hastalarına destek olmak amacıyla, glutensiz ekmek üretimine hazırlanıyor.

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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çölyak hastalarının ihtiyacını karşılayacak olan glütensiz ekmek fırınını açılış öncesi ziyaret ederek, son rötuşların yapılması talimatını verdi.

Çölyak hastaları için glütensiz ekmek

İncelemeler esnasında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Adıyaman'daki çölyak hastalarımızın yıllardır özlemini çektiği glütensiz ekmek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurduğumuz tesiste incelemelerde bulunduk. Yakın bir zamanda faaliyete geçecek tesisimizin Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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