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Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni Başkanı Ali Koç oldu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni Başkanı Ali Koç oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçildi.

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Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu, vakfın Maslak'taki ofisinde yapıldı. Geçtiğimiz senenin Temmuz ayından itibaren başkanlık görevinde bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görev süresinin haziran ayı itibari ile sona ereceğini söylemişti.

Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, yeni başkanını belirlemek için bir araya geldi. Olağan Genel Kurul’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tek aday seçime katıldı ve başkan olarak seçildi.

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