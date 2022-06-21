Başkan Ahmet Nur Çebi açıkladı: İki futbolcu için de girişimlerimiz var

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haris Seferovic ve Marko Arnavutovic'in gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Abone ol

Premier Lig'den küme düşen Burnley'de forma giyen Wout Weghorst ile anlaşma sağlayamayan Beşiktaş rotasını yeni forvetlere çevirdi.

Bu doğrultuda Beşiktaş, Benfica'da top koşturan Haris Seferovic ve Bologna forması giyen Marko Arnautovic'i gündemine aldı.

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından siyah-beyazlıların transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi, ”Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarında ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var.” dedi.