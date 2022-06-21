Pınar Gültekin kararı istinaf mahkemesine taşınacak

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı’ya indirim yapılarak verilen 23 yıl hapis cezası ve diğer sanıklara verilen beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşınacağını açıkladı.Abone ol
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezası tartışma yarattı. Mahkemenin sanığa uyguladığı haksız tahrik indirimi tepki topladı. Ceza kesinleşirse, katil 14,5 yıl sonra serbest kalacak. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'ya verilen ceza ile kardeşinin beraat kararlarının istinafa taşınacağını açıkladı.