TÜİK açıkladı: Avrupa'da 100 avro olan hizmet Türkiye'de 40 avroya geliyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin 'hane halkı nihai tüketim harcamalarına göre satın alma gücü paritesi' sonuçlarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 40 avro karşılığı Türk lirası (TL) ile satın alınabileceği belirtildi.

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin 'hane halkı nihai tüketim harcamalarına göre satın alma gücü paritesi' sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 40 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 40 avro karşılığı Türk lirası (TL) ile satın alınabileceğini gösterdi.

Karşılaştırmalarda 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı. Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 167 ile İsviçre, en düşük ülke ise 40 ile Türkiye oldu.

Kişisel ulaşım araçları endeksi Avrupa ile eşit

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 100 olarak gerçekleşti ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasına eşit olduğu görüldü.

Diğer alt gruplar bazında ise tüketici elektroniği endeksi 75 olarak belirlendi ve bu gruplarda Türkiye'nin fiyat düzeyi diğer alt gruplara nispeten yüksek seyretti. Buna karşılık lokanta ve oteller endeksi 40 olarak hesaplandı ve fiyatlar diğer alt gruplara göre düşük düzeyde kaldı. Giyim grubunda ise Türkiye, 33 endeks değeriyle, karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke oldu.

Elektronik ürünler Türkiye'de daha pahalı

Diğer alt gruplar bazında ise tüketici elektroniği endeksi 68 olarak belirlendi. Bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyi diğer alt gruplara kıyasla yüksek seyretti. Buna karşılık giyim endeksi 46 olarak hesaplandı ve bu grupta fiyat düzeyi diğer alt gruplara göre düşük kaldı. Lokanta ve oteller grubunda ise Türkiye, 42 endeks değeri ile karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke oldu.