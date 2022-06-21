HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu teröristin yakalandığı anları paylaşıp provokasyona kalkıştı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yine güvenlik güçlerini hedef aldı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van'da PKK'lı olduğu belirlenen teröristin gözaltına alınmasını provoke etmeye kalktı.

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VAN'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında PKK'lı olduğu belirlenen bir şahsın gözaltına alınırken bölgede bulunan köylüler zanlıyı askerlerin elinden almaya kalkıp taşkınlık çıkarınca ortalığı yatıştırmak ve düzeni sağlamak adına Mehmetçik havaya ateş açtı.

PKK'lı teröristi savundu

Bu olayın görüntülerini paylaşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türk askerini karalama ve bölgede bulunan halkla ile askerler arasında sorun çıkarma sinsiliğiyle olayı çok farklı göstermeye çalıştı. Askerlerin zorbalık yaptığını dile getiren Gergerlioğlu, gözaltına alınan bir PKK'lı teröristin adeta savunuculuğunu üstlendi.