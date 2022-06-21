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Galatasaray'da Domenec Torrent ile yollar resmen ayrıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da Domenec Torrent ile yollar resmen ayrıldı

Galatasaray'da futbol takımı teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

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Galatasaray'da 2021-2022 sezonunun 21. haftasında takımın başına geçen Domenec Torrent ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Domnec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julin Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından feshedilmiştir" denildi.

İspanyol teknik adam Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 18 maça çıkarken bu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar sezonu 52 puanla 13. sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nde de Torrent ile 2 maça çıkan Galatasaray, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

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