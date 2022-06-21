Galatasaray'da Domenec Torrent ile yollar resmen ayrıldı

Galatasaray'da futbol takımı teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

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Galatasaray'da 2021-2022 sezonunun 21. haftasında takımın başına geçen Domenec Torrent ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Domnec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julin Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından feshedilmiştir" denildi.