Rus petrolü için fiyat limiti gündemde! ABD müttefikleriyle anlaştı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus petrolüne fiyat limiti getirilmesi için müttefiklerle görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Yellen, Rus petrolünün fiyatına belirli bir miktarın üzerindeki petrolün sevkiyatında sigorta veya finansmanı zorlaştırıcı bir mekanizma ile tavan getirilebileceğini ifade etti.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kanada ve diğer müttefikleriyle Rusya'nın enerji gelirlerini sınırlayabilmek için düşük gelirli ülkelere etki etmeden Rusya'nın petrol fiyatlarına bir limit uygulama konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi. Kanada'nın Toronto kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yellen, Putin'in gelirlerini baskılamak ve Rus petrolü fiyatını aşağıya çekmek için Avrupa, ABD, İngiltere ve diğer ülkelerin enerji yaptırımlarını pekiştirecek fiyat limitleri ya da istisnaları konusunda görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Bunu yaparken küresel piyasalara daha fazla petrol arzı yapılmasına da olanak verileceğini vurgulayan Yellen, Rus petrolünün fiyatına belirli bir miktarın üzerindeki petrolün sevkiyatında sigorta veya finansmanı zorlaştırıcı bir mekanizma ile tavan getirilebileceğini ifade etti. Yellen, mekanizmanın dünya pazarlarına Rus petrolü arzını kesmeden Rusya'nın petrol gelirini azaltabileceğini belirtti.

Rusya'nın gelirleri yaptırımlara rağmen arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), Ukrayna işgali sonrası rafinelerin Rus petrolünden uzak durması, yaptırım ve kısıtlamalara rağmen Rusya'nın petrol gelirlerinin yüzde 50 arttığını belirtmişti. Ajans yayımladığı aylık raporda Rusya'nın 2022 yılında petrol ve türevi ürünlerden aylık olarak 20 milyar dolar kazandığını kaydetti.

Yaptırımlara rağmen Rusya'nın ihracatı devam etti. Hindistan ve Çin'in Avrupa'da istenmeyen kargolara talip olmasıyla Asya'nın kritik alıcı konumunu güçlendirdiği belirtiliyor.

Rezervler 2008'den beri en düşük seviyeye gerileri

UEA, Rusya'dan ciddi miktarlarda temin edilen dizel, yakıt yağları ve naftazin gibi rafine ürünlerin tedarikinin azalmasının küresel piyasalardaki sıkılaşmayı artırdığına dikkat çekti. Raporda stokların üst üste yedi hafta boyunca düşüş gösterdiği ve orta damıtma ürünleri olarak tanımlanan rezervlerin 2008 yılından beri en düşük seviyeye gerilediğinin altı çizildi.