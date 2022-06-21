HDP'den muhalefete talimat gibi fezleke çağrısı: İrade ortaya koyun

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP'li vekiller hakkında hazırlanan fezlekeler karşısında muhalefetin güçlü bir irade ortaya koyması gerektiğini söyledi.

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Halkların Demokratik Partisinin (HDP) birçok vekili hakkında terör örgütü üyeliği gibi birçok başka suç nedeniyle vekilliklerinin düşürülmesine yönelik fezlekeler hazırlandı. HDP'li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası meclise gönderildi. Meclise gelen fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna havale edildi.

Komisyon öncesinde HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Beştaş'ın sözleri muhalefet liderlerine talimat niteliğindeydi. Muhalefet partilerinin fezlekelere karşı güçlü bir irade koyması gerektiğini belirten HDP'li Beştaş, kimsenin suçlu olmadığını söyledi.

Meral Danış Beştaş, "Muhalefet güçlü bir irade ortaya koymalı. Adil ve demokratik bir sistemde, yargının birazcık kendini bağımsız ettiği yönetimde fezlekelerin gideceği yer mahkeme salonları değildir, bunlar yırtılıp atılacak fezlekelerdir. İçinde suç yok, tamamen siyasi saiklerle hazırlanmış fezlekelerdir" diye konuştu.