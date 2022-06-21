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Kocaeli'de bebek mezarlarının taşlarını parçaladılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de bebek mezarlarının taşlarını parçaladılar

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 2'si yetişkin 5'i bebek mezarının taşları balyozlarla kırıldı.

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KOCAELİ'nin Darıca ilçesi Nenehatun Mezarlığına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler 2'si yetişkin 5'i ise bebek mezarlarının taşlarını paramparça etti. Sabah çalışmak için mezarlığa gelen işçiler olayı fark edince amirlerine bildirdi.

Mezarlığın giriş-çıkışlarında bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekiplerine intikal eden olayda failler aranıyor.

Mezar taşlarının ise Darıca Belediyesi tarafından yenileceği öğrenildi.

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