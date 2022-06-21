Bu besinleri kesinlikle mikrodalga fırında ısıtmayın gıda zehirlenmesine yol açıyor
Özellikle sıkışık zamanlarda mutfakta hayat kurtaran mikrodalga fırın, her evin olmazsa olmazı olarak bir köşede bulunur. Sıcak yenilen gıdaların sorgulamadan mikrodalga fırında ısıtıp tüketirsek de, bu son derece yanlış bir davranış. Zira bazı besinlerin mikrodalga fırında ısıtılması oldukça zararlı.
Mikrodalga fırın ile ısıtarak tükettiğimiz besinlerin sağlıklı olduğunu düşünüyoruz fakat mikrodalgaya girmemesi gereken besinleri bu şekilde tükettiğimizde, sağlığımız için oldukça riskli bir hareket yapmış oluyoruz.
Çünkü bazı gıdalar mikrodalga fırında ısıtıldığı zaman zehirlenmeye yol açabilecek kadar hayatı riskler doğurabiliyor.
İşten mikrodalga fırında ısıtılmaması gereken besinler...
Haşlanmış yumurta: Haşlanmış yumurta mikrodalgada ısıttığında, su molekülleri nedeniyle oluşan buhar basınç oluşumuna neden olur. Yumurtalar ince bir zara ve kabuğa sahip olmaları nedeniyle tüm basıncı tutamazlar. Bu durum sonucunda yumurtadan ısırık alındığında sıcak bir patlama meydana gelebilir.
Havuç: Havuçlar mikrodalgada pişirilip ısıtılsa da potansiyel olarak tehlike yaratabilir. Havuçlar uygun bir şekilde yıkanmazsa ve herhangi bir kir kalıntısı varsa topraktaki mineraller mikrodalgada kıvılcıma dahi neden olabilir.