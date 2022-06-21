Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'a: Var mı cesaretin, sen ben ve Erdoğan arasında neler yaşandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın, Mustafa Yeneroğlu eleştirileri üzerine eski defterleri açtı. Ali Babacan'ı FOX TV'de yüzleşmeye çağıran Yiğit Bulut, o gece yaşananları konuşmaya çağırdı.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a sosyal medyadan yaptığı çağrıda "Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin FOX Haber’de konuşalım" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir emniyet amiri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Babacan'ın Erdoğan'a gösterdiği tepkinin ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Babacan'a çağrıda bulundu.

Bulut yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*"20 senelik ekonomi politikasının 16 yılını yöneten, hayatını Erdoğan’a borçlu Babacan’a bir hatırlatma; Bank Asya’yı 1,5 milyar dolara Ziraat Bankası’na satmaya çalıştığın o gece; sen, ben ve sayın Başbakan Erdoğan arasında neler yaşandı! Var mı cesaretin! FOX Haber’de konuşalım!

*Türk düşmanlığı aklını almış arkadaş, sana bir İslam düşünürünün cümlesini hatırlatayım; Dürüstlük halkın seçtiği yerde olmaktır.

Unutanlara da hatırlatayım; Yeneroğlu, bir şekilde ele geçirilmeden önce AK Parti listesinden seçildi.

*Türk Polisine ağza alınmaz hakaretler eden DEVA Partisi “milletvekili” Yeneroğlu “vekilmiş” saygı gösterilmeliymiş. Ben Deva Partisi milletvekiliyim diyen bu şahsa soralım; sen Deva Partisi'nden seçime girdin ve parti logo ve ambleminle mi seçildin! Utanma olmayınca."