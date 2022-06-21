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'Şakkadanak' Necmettin Batırel'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde enflasyon bitecekmiş

'10 milyar dolar satar şakkadanak doları düşürürüm' sözleriyle hafızılara kazınan Türkiye gazetesi yazarı ekonomist Necmettin Batırel'den yeni ekonomi öngörüsü: "1 yıl içinde Türk Lirası gerçek değerine kavuşacak, enflasyonun esamesi okunmayacak, cari açık bitecek..."

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Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, üretimde kullanılan ham madde, ara mallar, makine teçhizatlarına döviz olarak ödeme yapıldığını belirterek, "Üretim maliyetleri yükselince de ister istemez bu artışlar fiyatlara yansıyor ve enflasyona sebep oluyor... Peki, Türkiye bu cendereden nasıl çıkacak?" diye sorup cevabını kendisi verdi:

Suudi Veliaht Prensle 10 milyar dolar SWAP imzalanacak
"Biz hep kazançlarımızı Rusya’ya İran’a mı vereceğiz? Hayır! Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yarın Ankara'ya gelecek olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile en az 10 milyar dolarlık SWAP anlaşması imzalanacak."

1 yıl içinde enflasyonun esamesi okunmayacak
Türkiye'nin petrol ve doğalgaz keşifleriyle çağ atlayacağını savunan Batırel, "1 yıl içinde cari açık, tarihin sayfalarına gömülecek, döviz baskısı tamamen ortadan kalkacak, Türk lirası gerçek değerine kavuşacak, enflasyonun esamesi okunmayacak. 2023'te Türkiye yeniden doğacak. Düşmanlar kahrolacak, dostlar sevinecek..." ifadelerini kullandı.

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