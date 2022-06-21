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GES'te talep toplama süreci sona eriyor: İlk ödeme 23 Eylül'de!

GES'te talep toplama süreci sona eriyor: İlk ödeme 23 Eylül'de!

Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelire Endeksli Senet ihracına ilişkin süre yarın bitiyor. Talepler 3 kamu bankası aracılığıyla toplanıyor. Yatırımcılar en az bin lira tutarında talepte bulunabiliyor. Peki ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte GES hakkında merak edilenler...

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Gelire Endeksli Senet (GES) ihracında talep toplama sürecinde sona yaklaşıldı. Alıcılar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla taleplerini iletebiliyor.

Gelire Endeksli Senetlerde talep toplama işlemi yarın sona eriyor. Yatırımcılar en az bin lira tutarında talepte bulunabiliyor. İhraçlar ise bir liranın katları şeklinde gerçekleşecek.

GES'lerin getirileri Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin gelirine endeksli olacak. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bütçeye aktarılan hasılat payları üzerinden gerçekleşecek.

Senetler, 24 Haziran'da yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Dönemsel bazda yatırımcısına yüzde 5 virgül 32 oranında getiri sağlayacak. GES'lerin yıllık bileşik getiri oranı ise yüzde 23 virgül sıfır 4 olacak. Yatırımcıya 6 ay vadeyle sunulan senetlerde 3 ayda bir kupon ödemesi yapılacak.

Gelire endeksli senetlerin ilk kupon ödemesi 23 Eylül'de olacak.

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