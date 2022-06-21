BIST 2.576
DOLAR 17,35
EURO 18,28
ALTIN 1.020,77
HABER /  GÜNCEL

İzmir açıklarında 32 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir açıklarında 32 göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Abone ol

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 18 Haziran saat 07.40 sıralarında İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
YKS'deki haliyle yürekleri burkan Ayşe’ye Devlet Bahçeli sahip çıktı
YKS'deki haliyle yürekleri burkan Ayşe’ye Devlet Bahçeli sahip çıktı
Bu hareketi 10 saniye yapamayanlar 10 yıl içinde ölebilir! Denge araştırması şaşırttı
Bu hareketi 10 saniye yapamayanlar 10 yıl içinde ölebilir! Denge araştırması şaşırttı
Erken seçim mi geliyor? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara 'seçime hazır olun' yazısı gitti
Erken seçim mi geliyor? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara 'seçime hazır olun' yazısı gitti
Otobüs biletlerine yüzde 70, uçağa yüzde 50 zam! Yarı fiyatına şehirler arası yolculuk yapmanın bir yolu var
Otobüs biletlerine yüzde 70, uçağa yüzde 50 zam! Yarı fiyatına şehirler arası yolculuk yapmanın bir yolu var
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde enflasyon bitecekmiş
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde enflasyon bitecekmiş
Elektrik faturalarına yüzde 30 zam var mı? EPDK'dan elektrik zammı açıklaması
Elektrik faturalarına yüzde 30 zam var mı? EPDK'dan elektrik zammı açıklaması
İstanbul'da ekmek 5 lira mı oldu? Fırıncılar Odası'ndan ekmek zammı açıklaması
İstanbul'da ekmek 5 lira mı oldu? Fırıncılar Odası'ndan ekmek zammı açıklaması
Marmaris'te korkutan yangın! Yine ciğerlerimiz yanıyor
Marmaris'te korkutan yangın! Yine ciğerlerimiz yanıyor
MSB duyurdu: ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor
MSB duyurdu: ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor
Kocaeli'de bebek mezarlarının taşlarını parçaladılar
Kocaeli'de bebek mezarlarının taşlarını parçaladılar