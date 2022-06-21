İzmir açıklarında 32 göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Abone ol
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 18 Haziran saat 07.40 sıralarında İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.