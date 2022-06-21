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Rusya Harkov'u bombaladı: En az 15 ölü

Rusya Harkov'u bombaladı: En az 15 ölü

Harkov Valisi Oleh Synegubov, Rus ordusunun Harkov bölgesine düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Rusya, Ukrayna’nın Harkov bölgesini vurdu. Harkov Valisi Oleh Synegubov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov’a düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

Synegubov, 6 sivilin Harkov kenti ve çevresinde, 6 kişinin Harkov’un yaklaşık 40 kilometre güneydoğusundaki Chuhuiv'de, 3 sivilin ise Harkov’un 40 kilometre kuzeybatısındaki Zolochiv'de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rus su-25 tipi savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü
Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçağının Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Rostov kentinde düştüğü bildirildi.

Rusya'ya ait savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçağının akşam saatlerinde Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Rostov kentinde düştüğü bildirildi.

Açıklamada, savaş uçağının mühimmatsız halde uçuş yaptığı belirtilerek, "Yaşanan kazada uçak ıssız bir araziye düştü. Pilotun olay yerinde öldüğü anlaşıldı. Ön verilere göre kazanın teknik bir arıza nedeniyle yaşandığı öngörülüyor. Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir komisyon olay yerinde incelemelerde bulunuyor" denildi.

Öte yandan 17 Haziran'da ise Rusya’da eğitim uçuşu sırasında Su-25 tipi savaş uçağı Belgorod bölgesine düşmüş bu kazada ise pilot sağ olarak kurtarılmıştı.

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