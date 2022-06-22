Mersin'de PKK/KCK'ya 'Şahmeran' operasyonu! Neler yapmışlar neler!

MERSİN'de PKK/KCK terör örgütüyle bağlantısı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı. Şahısların geçmiş yıllarda polislere silah sıktığı, esnafa zorla kepenk kapattığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı ve ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği tespit edildi.Abone ol
MERSİN'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK terör örgütüyle bağlantısı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda, 20 kişi gözaltına alındı. Suçlamalar çok vahim...
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Tarsus'ta 20 şahsı belirleyen ekipler, sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.
Özel Harekat polislerinin de desteğiyle adreslere 'Şahmeran' ismi verilen şafak operasyonu düzenleyen ekipler, baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kırıp sokak başlarında önlem aldı, şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.
Şahısların geçmiş yıllarda polislere silah sıktığı, esnafa zorla kepenk kapattığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı ve ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği belirlendi.
Polislerin adreslerde arama çalışmaları sürüyor.