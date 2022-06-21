Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde halı saha içinde üzerine kale direği devrilen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Abone ol
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'ndeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Eren Işık'ın (14) üzerine seyyar kale direği devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralandığı belirtilen Işık'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Işık, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.