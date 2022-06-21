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Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde halı saha içinde üzerine kale direği devrilen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'ndeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Eren Işık'ın (14) üzerine seyyar kale direği devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralandığı belirtilen Işık'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Işık, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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