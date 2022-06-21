Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti

Fenerbahçe büyük bir yükten kurtuluyor: Samatta'ya iki talip var!

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Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'a: Var mı cesaretin, sen ben ve Erdoğan arasında neler yaşandı?