Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giderken yakalandı! 'Sana sıkacaktım'

ADANA'da motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giden şüpheli polis tarafından yakalandı. Polisten kaçan şüpheliyi mahalleli elinde sopayla aradı... Silahlı saldırı düzenleyeceği iddia edilen kişi yakalananınca gazetecilere, ”Sana sıkacaktım” dedi.

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Adana’nın Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, plakası maske ile kapatılmış motosiklete ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheliler hızla kaçmaya başladı. Kaçtıkları sırada polisler şüphelilerin birinin belinde tabanca olduğunu fark etti. Yaklaşık 3 kilometre kaçan şüpheliler Yüreğir ilçesi ara sokaklarda motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti.

“Mahalleli elinde sopayla polisten kaçan şüphelileri aradı”

Polis ekipleri şüphelilerin izini kaybettirdiği sokağı abluka altına alarak arama çalışmalarına başladı. Bu sırada mahalle sakinleri ellerinde sopalarla aşağı inerek söz konusu şüphelileri yakalamak için etrafa bakındı.



Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler, kaçan şüphelilerden birini hurdacı deposunda sıkıştırdı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli hurdacı deposundan da kaçmak isterken polis havaya uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen şüpheli kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Gazeteciye 'sana sıkacaktım' dedi

Şüphelilere ait bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, gazetecilerin polisten neden kaçtınız ve bir yere mi ateş edeceksiniz sorusuna, ”Sana ne, işine bak ve sana sıkacaktım” cevabını vermesi dikkat çekti. Polis diğer kaçan şüphelinin yakalama çalışmalarına devam ediyor.