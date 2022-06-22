Yeni Çözüm Süreci mi başlıyor! Selvi 'Seçime giderken Kürt oyları hayati önemde' dedi

Son günlerde Kürt sorununun çözümü için yeni çözüm süreci başlatılacağı iddiaları daha sık dillendirilmeye başlandı. İktidar kulislerinden en iyi haber alan gazetecilerden biri olan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmak için Kürt seçmenden oy alması gerektiğini belirterek, "Özellikle metropollerdeki Kürt oylarını kazanmak için çalışma yapılması gündemde" dedi.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmak için Kürt seçmenden oy alması gerektiğini belirterek, "Özellikle metropollerdeki Kürt oylarını kazanmak için çalışma yapılması gündemde" dedi. Selvi, "Yeni bir çözüm südeci mi başlatılıyor?" başlıklı yazısında şu bilgileri paylaştı:

- 2023 seçimlerine giderken her parti oylarını artırmak için çalışıyor. AK Parti’nin ise diğer partilere göre daha çok çalışması gerekiyor. Özellikle de metropollerdeki Kürt oylarını kazanmak için yeni bir çalışma başlatılmasına ihtiyaç var.

AK Parti Kürt seçmenin desteğini almadığı seçimleri kazanamıyor

- Çünkü AK Parti, HDP’yle birlikte en çok Kürt oyuna sahip bir parti. 7 Haziran ve 31 Mart seçimleri bize gösterdi ki AK Parti Kürt seçmeninin desteğini alamadığı seçimleri kazanamıyor.

- O yüzden 2023 seçimlerini kazanması için Kürt oylarını alması gerekiyor. Kürt sorununun çözümü konusunda Cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayanları yapan bir lider Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kürtlerin de her seçimde güçlü bir şekilde destek verdiği birisi.

Metropollerdeki Kürt oylarını kazanmak için yeni çalışma

- Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmanın olmazsa olmaz şartlarından biri de Kürt oylarını kazanmaktan geçiyor. AK Parti bunun farkında. Özellikle metropollerdeki Kürt oylarını kazanmak için çalışma yapılması gündemde.

- Çok doğru bir adım olur. Onun için gecikmemesi gerekiyor. Çünkü 2023 seçimlerine giderken Kürt oylarının kazanılması hayati derecede önemli.