BIST 2.576
DOLAR 17,35
EURO 18,20
ALTIN 1.019,03
HABER /  GÜNCEL

Şehit haberleri peş peşe geldi! Biri KKTC'de biri pençe Kilit bölgesinde 2 asker şehit oldu

Şehit haberleri peş peşe geldi! Biri KKTC'de biri pençe Kilit bölgesinde 2 asker şehit oldu

Mill savunma BakanlığıMillî Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu" açıklamasını yaptı. Dün gece de KKTC'de görevli bir asker şehit düşmüştü.

Abone ol

Millî Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu" açıklamasını yaptı. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan Baş şehit olmuştur." denildi. 

Şehit uzman çavuşun eşi hamileymiş!
Dün de KKTC'de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya (21) araç kazasında şehit oldu.  Özkaya’nın şehadet haberi, Bartın'daki ailesine verildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve yetkililer, şehidin Balat köyündeki babaevine gelerek, anne Hatice ve baba Mehmet Özkaya’ya acı haberi verdi.

Evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi. Şehidin cenazesinin, bugün ikindi vakti Arıt köyü Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Balat köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Marmaris yanıyor! Evler boşaltıldı havadan müdahale başladı! Sabotaj ihtimali yükseliyor
Foto Galeri Marmaris yanıyor! Evler boşaltıldı havadan müdahale başladı! Sabotaj ihtimali yükseliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Kağıthane’de dondurmacıya silahlı saldırı: 1’i çocuk 2 yaralı
İstanbul Kağıthane’de dondurmacıya silahlı saldırı: 1’i çocuk 2 yaralı
Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giderken yakalandı! 'Sana sıkacaktım'
Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giderken yakalandı! 'Sana sıkacaktım'
Şahan Gökbakar: Marmaris yine yanıyor
Şahan Gökbakar: Marmaris yine yanıyor
Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Rusya Harkov'u bombaladı: En az 15 ölü
Rusya Harkov'u bombaladı: En az 15 ölü
İzmir açıklarında 32 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 32 göçmen kurtarıldı
YKS'deki haliyle yürekleri burkan Ayşe’ye Devlet Bahçeli sahip çıktı
YKS'deki haliyle yürekleri burkan Ayşe’ye Devlet Bahçeli sahip çıktı
Bu hareketi 10 saniye yapamayanlar 10 yıl içinde ölebilir! Denge araştırması şaşırttı
Bu hareketi 10 saniye yapamayanlar 10 yıl içinde ölebilir! Denge araştırması şaşırttı
GES'te talep toplama süreci sona eriyor: İlk ödeme 23 Eylül'de!
GES'te talep toplama süreci sona eriyor: İlk ödeme 23 Eylül'de!
Erken seçim mi geliyor? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara 'seçime hazır olun' yazısı gitti
Erken seçim mi geliyor? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara 'seçime hazır olun' yazısı gitti