Şehit haberleri peş peşe geldi! Biri KKTC'de biri pençe Kilit bölgesinde 2 asker şehit oldu

Mill savunma BakanlığıMillî Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu" açıklamasını yaptı. Dün gece de KKTC'de görevli bir asker şehit düşmüştü.

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Millî Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu" açıklamasını yaptı. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan Baş şehit olmuştur." denildi.

Şehit uzman çavuşun eşi hamileymiş!

Dün de KKTC'de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya (21) araç kazasında şehit oldu. Özkaya’nın şehadet haberi, Bartın'daki ailesine verildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve yetkililer, şehidin Balat köyündeki babaevine gelerek, anne Hatice ve baba Mehmet Özkaya’ya acı haberi verdi.

Evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi. Şehidin cenazesinin, bugün ikindi vakti Arıt köyü Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Balat köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.