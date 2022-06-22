Marmaris'te orman yangını! Evler boşaltıldı havadan müdahale başladı! son dakika haberi geldi
MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde dün akşam başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen orman yangını gece boyu sürdü. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale yeniden başladı. Bakan Kirişci, 14 uçak ve 20 helikopterle yangına müdahale edildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede. Yangının tehdit ettiği yerleşim yerleri tahliye edildi. Bakan Kirişçi son dakika açıklamasında yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.
Marmaris’in Amazon Koyu’nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat dün akşam 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken alevler Otluk Koyu istikametine hızla ilerledi. Yangına ilk anda helikopter ve uçaklarla müdahale edilirken havanın kararmasıyla havadan müdahale kesildi. Yangın gece boyu sürerken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti. Yangının tehdit ettiği yerleşim yerleri boşaltılırken, sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Orman Bakanı Kirişçi son dakika açıklamasında Kirişçi yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.
Yangın 20:02'de, müdahale saat 20:10'da başladı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, yangının 20.02’de başladığını ve 20.10’da ilk müdahalenin yapıldığını duyurdu. Kirişci, "Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadesini kullandı.
Gün ağardı havadan müdahale başladı
Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.Yanan saha yoğun duman altında bulunurken, uçak ve helikopterlerin yoğun sorti yapması sonrası alevler şiddetini azalttı.