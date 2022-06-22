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İstanbul Kağıthane’de dondurmacıya silahlı saldırı: 1’i çocuk 2 yaralı

İstanbul Kağıthane’de dondurmacıya silahlı saldırı: 1’i çocuk 2 yaralı

İSTANBUL Kağıthane’de iki kişi tarafından dondurmacı dükkanına düzenlenen saldırıda 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Ekiplerin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

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Silahlı saldırı Kağıthane Örnektepe Mahallesi Eti Bank Caddesi üzerindeki bir dondurmacıda yaşandı. İddiaya göre, iki kişi husumetlisi olduğu öğrenilen A.Ş.’yi bir dondurmacı dükkanına kadar takip etti. Saldırganlar A.Ş.’yi vurmak için içerisinde 11 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu dondurmacı dükkanına kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı.

11 yaşındaki çocuk bacağından yaralandı
Olayda A.Ş. ve 11 yaşındaki T.G. isimli küçük çocuk bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesi yok
Hastaneye kaldırılan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kameralardan tespit ettikleri M.C.Ş. ve M.Y. İsimli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, yaşanan olayın ardından yaralı A.Ş.’nin sekerek dışarıya kaçtığı anlar ise güvenli kamerasına yansıdı.

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