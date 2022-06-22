Bomba kulis! Seçim öne alındı 2023 seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak

ERKEN seçim tartışmaları sürerken, 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili bomba bir kulis haberi geldi. Hürriyet yazarı Nuray Babacan, seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılmasının gündemde olduğunu yazdı. Çok sayıda faktörün ele alınarak 2023 Haziran seçimlerinin aynı yılın mayıs ayına çekilmesi görüşünün oluştuğu belirtildi.

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2023 yılı 18 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs’a alınması tartışılıyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; siyasi kulislerde, bir süreden beri genel seçimlerin öne alınmasına ilişkin öneriler konuşuluyor.

AK Parti yönetiminde bu görüşü dile getirenlerin fikirlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da ilettiği ve bunun tüm yönleriyle değerlendirilmesine karar verildiği öğrenildi.

Çok sayıda faktörün ele alınarak 2023 Haziran seçimlerinin aynı yılın mayıs ayına çekilmesi görüşü oluştu. Bu konuda henüz kesin karar verilmezken, bu seçeneğin ağırlık kazandığı öne sürülüyor.

Seçimler 5 hafta öne çekilecek işte nedeni!

5 haftalık öne çekme konusunda, haziran ayını boyunca devam edecek sınavlara dikkat çekiliyor. Bir diğer neden de Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu olarak gösteriliyor.

18 Haziran'da yapılacak seçimin ikinci tura kalması durumunda 2 Temmuz'da yapılacağına, tatile gidilen ve üreticinin tarlada yoğun olduğu döneme denk geleceği belirtiliyor.