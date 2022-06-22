2018 seçimlerini bilen ORC'den Haziran anketi! Trabzon, Erzurum, Mersin, Adana, Kocaeli, Muğla...

Son genel seçimleri en doğru tahmin eden araştırma şirketi ORC, Haziran ayı anketinden 10 ilin sonuçlarını paylaştı. Haziran ayı anketine göre Cumhur İttifakı yüzde 34.8, Millet İttifakı ise 43.4 oy alıyor... Trabzon, Erzurum, Mersin, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Samsun, Karabük ve Giresun illerinin anket sonuçlarından ise çarpıcı sonuçlar çıktı. Karadeniz bölgesi illerinde AK Parti ilk sırada çıkarken, ikinci sıraya İYİ Parti'nin yükselmesi dikkat çekti. CHP ise Büyükşehir Belediyesi elinde olan şehirlerin tamamında birinci parti çıktı. İşte ORC anketinden dikkat çeken sonuçlar...