2018 seçimlerini bilen ORC'den Haziran anketi! Trabzon, Erzurum, Mersin, Adana, Kocaeli, Muğla...
2018 seçimlerini bilen araştırma şirketi ORC, Haziran ayı siyasi eğilimler araştırmasında dikkat çeken 10 şehirin sonuçlarını paylaştı. Buna göre CHP, CHP'li belediyelerin yönettiği illerde açık ara birinci sırada çıkarken, diğer illerde İYİ Parti'nin CHP'yi geride bıraktığı görüldü. Anketten AK Parti yine birinci parti çıktı.
Son genel seçimleri en doğru tahmin eden araştırma şirketi ORC, Haziran ayı anketinden 10 ilin sonuçlarını paylaştı. Haziran ayı anketine göre Cumhur İttifakı yüzde 34.8, Millet İttifakı ise 43.4 oy alıyor... Trabzon, Erzurum, Mersin, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Samsun, Karabük ve Giresun illerinin anket sonuçlarından ise çarpıcı sonuçlar çıktı. Karadeniz bölgesi illerinde AK Parti ilk sırada çıkarken, ikinci sıraya İYİ Parti'nin yükselmesi dikkat çekti. CHP ise Büyükşehir Belediyesi elinde olan şehirlerin tamamında birinci parti çıktı. İşte ORC anketinden dikkat çeken sonuçlar...
AK Parti birinci parti! Millet İttifakı önde..
ORC anketinde vatandaşa, "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 27.7'si AK Parti derken, yüzde 23.8'i CHP, Yüzde 20.6'sı da İYİ Parti dedi. HDP yüzde 7.5, MHP ise yüzde 7.1 çıktı. Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti) yüzde 43.4 oy alırken, Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP) yüzde 34.8'de kaldı.
Adana anket sonuçları! CHP ilk sırada...
ORC anketine göre Adana'da CHP yüzde 29 oy oranı ile ilk sırada. Adana'da AK Parti yüzde 28.1 ile ikinci, İYİ Parti 19.4 ile üçüncü sırada çıktı. HDP 9.3 çıkarken, geçen dönem Adana'yı yöneten MHP, 8.1 ile HDP'nin gerisinde kaldı.
Kocaeli anket sonuçları! AK Parti açık ara birinci...
Kocaeli'nde AK Parti yüzde 37.6 ile ilk sırada. CHP yüzde 24.5 ile ikini, İYİ Parti yüzde 22 ile üçüncü sırada. HDP yüzde 6 çıkarken, MHP yüzde 5.9 çıktı.