BIST 2.576
DOLAR 17,35
EURO 18,20
ALTIN 1.019,03
HABER /  DÜNYA

Gerginlik devam ediyor! Fransa, tesettür mayolara yasak getirdi

Gerginlik devam ediyor! Fransa, tesettür mayolara yasak getirdi

FRANSA, "hükümetin dine karşı tarafsızlığı" ilkesini ihlâl ettiğini ileri sürerek, halka açık havuzlarda vücudu kapatan tesettür mayolara izin verilmemesine karar verdi.

Abone ol

Fransa’da, tesettür mayolar bir süredir ülkede yoğun siyasi tartışmalara neden oluyordu. Ülke, bu tartışmaları ortadan kaldırmak için yeni bir yasak getirdi ve tesettür mayoların kullanılmasını yasakladı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Danıştay’ın kararını “laikliğin zaferi” olarak tanımladı. Kararı bazı Müslüman kadınlar, adaletsiz bir şekilde inançlarını ve bedenlerini hedef aldığı için kınadı.

Yeşiller Partisi’nden bir belediye başkanı tarafından yönetilen Grenoble şehri, yerel aktivistlerin kampanyalarının ardından geçen ay kadınların halka açık havuzlarda tesettür mayo giymesine izin vermek için oy kullanmıştı. Şehir ayrıca, mayo kurallarının esnemesi için kadınların üstsüz yüzmesine izin vermek için de oy kullanmıştı.

Gerginlik devam ediyor

Grenoble belediye başkanı, kadınların sokaktaki gibi havuzlarda dilediklerini giyebilmeleri ve dini inançlarını ifade edebilmeleri gerektiğini savundu. Aşırı sağdan ve aynı zamanda soldan yerel yetkilileri de içeren tesettür mayo muhalifleri, mayoların kadınlara yönelik baskıyı ve İslami radikalizme potansiyel bir geçidi temsil ettiğini savundu.

Altı yıl önce, bazı Müslüman kadınlara vücutlarını kapatan giysileri çıkarmalarının emredilmesinin ardından, Danıştay yerel bir tesettür mayo yasağını kaldırmıştı.

Müslüman feminist grup Lallab’dan Fatima Bent’e göre karar, başlarını ve bedenlerini toplum içinde kapatan kadınları daha da izole edecek.

Bazı şehirlerde yasak değil

Alınan karar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından desteklenen ve hükümetinin dinî aşırılık tehdidinden, cumhuriyetçi değerleri korumayı amaçlayan tartışmalı bir yasa kapsamındaki ilk karar.

Fransa’daki halka açık havuzlardaki kıyafet kuralları oldukça katı. Hijyen nedeniyle bone takılması zorunlu ve bol mayolar veya diğer hacimli giysiler genellikle yasak. Hatta bazı güneşten koruyucu giysiler gibi, birçok havuzda dalış kıyafetlerine de izin verilmiyor.

Bazı şehirler ve kasabalar, halka açık havuzlarda tesettür mayolara izin veriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Selen Soyder kaç yaşında aslen nereli hangi dizilede rol aldı?
Selen Soyder kaç yaşında aslen nereli hangi dizilede rol aldı?
Chelsea gönderiyor, Romelu Lukaku eski takımına geri dönüyor
Chelsea gönderiyor, Romelu Lukaku eski takımına geri dönüyor
Selen Soyder eşi ve çocuğu kimdir? Selen Soyder eşi Oren Frances ile boşandı mı?
Selen Soyder eşi ve çocuğu kimdir? Selen Soyder eşi Oren Frances ile boşandı mı?
Ortaköy’de faciadan dönüldü: İETT otobüsü kaldırıma çıktı
Ortaköy’de faciadan dönüldü: İETT otobüsü kaldırıma çıktı
NASA'dan Ay'a nükleer reaktör kurma planı
NASA'dan Ay'a nükleer reaktör kurma planı
Benzin'e mini indirim geliyor! Zam kallavi kallavi yapılırken indirim azıcık azıcık yapılıyor
Benzin'e mini indirim geliyor! Zam kallavi kallavi yapılırken indirim azıcık azıcık yapılıyor
Emre Bey kaç yaşında aslen nereli hangi dizilerde oynadı, sevgilisi kimdir?
Emre Bey kaç yaşında aslen nereli hangi dizilerde oynadı, sevgilisi kimdir?
Afganistan'da 6.1 şiddetinde deprem: En az 255 ölü
Afganistan'da 6.1 şiddetinde deprem: En az 255 ölü
Çap Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitiren Merve Nur Uçar'ın konuşması mezuniyet törenine damga vurdu
Çap Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitiren Merve Nur Uçar'ın konuşması mezuniyet törenine damga vurdu
Süleyman Soylu'dan kamera düzenlemesi açıklaması: İBB kamera merkezi beni izledi
Süleyman Soylu'dan kamera düzenlemesi açıklaması: İBB kamera merkezi beni izledi