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Chelsea gönderiyor, Romelu Lukaku eski takımına geri dönüyor

Chelsea gönderiyor, Romelu Lukaku eski takımına geri dönüyor

İtalya Serie A'da şampiyonluğu ezeli rakibi Milan'a kaptıran Inter, geçtiğimiz sezon 113 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Inter'in, transfer için Chelsea ile anlaşmaya vardığı ve Belçikalı golcünün önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçeceği iddia edildi.

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İtalya Serie A'da şampiyonluğu ezeli rakibi Milan'a kaptıran Inter, geçtiğimiz sezon 113 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

The Athletic'te yer alan habere göre Inter, Romelu Lukaku'nun bir sezonluk kiralık transferi için Chelsea ile prensip anlaşmasına vardı. İtalyan ekibinin kiralama ücreti olarak Chelsea'ye 8 milyon Euro ve bonuslar ödeyeceği belirtilirken, Belçikalı golcünün maaşını da ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Sağlık kontrollerinden geçecek
Transferin resmen açıklanmasından önce yıldız golcünün önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Satın alma opsiyonu yok 
Chelsea ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lukaku'nun kiralık anlaşmasında ise herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmayacak. 

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Thomas Tuchel ile sorunlar yaşayan ve Inter'e dönmek istediğini de dile getiren Belçikalı futbolcu 44 maçta, 15 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.

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