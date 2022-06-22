Selen Soyder eşi ve çocuğu kimdir? Selen Soyder eşi Oren Frances ile boşandı mı?

Lale Devri dizisi ile ekranlara gelen ve dizi sayesinde popüler olan Selen Soyder bugün 2. Sayfa'nın konuğu olacak. Özel hayatı ile sık sık merak edilen Selen Soyder 35 yaşında ve aslen İzmir Alsancak doğumlu. 2006 yılında "Miss Model Of Turkey ikinci olan Selen Soyder 2015 yılında Oren Frances ile evlendi, peki eşi Oren Frances kimdir, boşandılar mı?

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FOX ekranlarında yayınlanan ve bir döneme imzasını atan dizi Lale Devri'nde oynayan ve dizi sayesinde tanınan oyuncu Selen Soyder, bugün 2. Sayfa'nın konuğu olacak. 35 yaşında olan Selen Soyder 2015 yılında Oren Frances ile evlendi. 2006 yılında "Miss Model Of Turkey ikinci olan Selen Soyder'in çoçuğu var mı, Selen Soyder hangi dizilerde rol aldı?

Tam adı Mükerrem Selen Soyder olan ünlü oyuncu 2012 yılında Tolgahan Sayışman ve Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Lale Devri filminde adından söz ettirdi. İşte, ünlü oyuncunun rol aldığı dizi ve filmler...

Selen Soyder kimdir: Selen Soyder, 26 Aralık 1986'da İzmir, Konak'da dünyaya geldi. Tam adı Mükerrem Selen Soyder olan ünlü oyuncu ve model; ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir Selma Yiğitalp Lisesinde okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu.

2006 yılında "Miss Model Of Turkey" yarışmasında ikinci olarak seçildi ve "Miss Bikini Of The Universe" yarışmasında Çin Halk Cumhuriyetî'nde Türkiye'yi temsil etti. İlk 5'e giren Soyder, Türkiye'ye "En iyi milli kostüm ödülü"nü de getirdi 2007 yılında "Miss Turkey" güzellik yarışmasına katılıp Türkiye güzeli oldu. Türkiye'yi; Çin'in Sanya adasında yapılan "Miss World 2007" yarışmasında temsil etti. Çin'den döner dönmez Vakko'nun modelliğini yaptı. Daha sonra da İngilizcesini ilerletmek için dil eğitimi maksadıyla Kanada'ya gitti ve 2009 yılında döndü. Geldikten sonra spikerlik kursuna yazıldı ve Star TV'de staj yaptı.

2010 yılında FOX TV'de yayınlanan "Yer Gök Aşk" dizisinde ilk bölümlerinde başrolde oynayan Birce Akalay ve Murat Ünalmış ile birlikte rol aldı. Selen Soyder, 2012 yılında "Lale Devri" adlı dizide Tolgahan Sayışman, Hatice Aslan, Korel Cezayirli, Gül Onat, Kenan Bal ve Serenay Sarıkaya ile birlikte başrol oynamıştır. Selen Soyder, 2011 yılında"Yer Gök Aşk" dizisinin yönetmenlerinden olan Ulaş İnaç'la evlilik yolunda adım attı. Ancak 2012 yılının başında ayrıldıklarını duyurdu. Selen Soyder, 2012 yılında model ve oyuncu Tolgahan Sayışman ile birlikte oldu. 2015 yılında Oren Fransez ile evlendi. Selen Soyder, 2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İbrahim Çelikkol, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur gibi oyuncularla paylaştı.

Filmleri dizileri 2014 - Kod Adı Reaksiyon (Dr. Zeynep) (TV Dizisi)

2011 – 2013 - Lale Devri (TV Dizisi)

2010 - 2012 - Yer Gök Aşk (TV Dizisi)