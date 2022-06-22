AK Partili vekiller: Asgari ücretlere düzenleme olmak zorunda yoksa...

Asgari ücretlilere düzenleme, dar gelirlilere rahatlatacak adımlarla ilgili AK Partili vekillerle görüşen Haber Türk yazarı Muharrem Sarıkaya yapılan düzenlemeleri yazdı.

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Haber Türk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti milletvekilleri ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Sarıkaya, vekillerin ekonominin içinde bulunduğu durumun kendileri açısından sıkıntı yarattığını söylediğini aktardı.

Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Beklentileri özellikle dar gelirlileri rahatlatacak adımların atılması yönünde. Bunun için ekonomik şartların uygun olduğu kanısını da taşıyor. Dikkat çektikleri ise bütçenin 125 milyar civarında vergi gelirleri dolayısıyla fazla veriyor olması...

'Vergi gelirleri çok iyi. O nedenle bütçe iki aydır fazla veriyor. Biraz dar gelirliye bu fazlayı aktarıp, rahatlama sağlamamız gerekir' beklentisinde.

Bu görüş, AK Parti'nin bir süre önce yapılan kampında da dile getirilmiş. Bu konuda kabinenin adım atmasını bekliyorlar.

Nitekim buna ilişkin ilk sinyal de dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında yapılan ekonomi kurulu toplantısından geldi; evlere verilen doğalgaz fiyatını aşağı çekmek için BOTAŞ'a destek verilmesi için adım atıldı...

Bunun yeterli olmaması, asgari ücret dahil, ücretlerde de yeni bir düzenlemenin yapılması gerektiğine de dikkat çektiler...

'Devletin artan döviz ve enerji maliyetleri karşısında ek bütçe yapmaya ihtiyaç duyulduğu süreçte bu olabilir mi?' diye sordum.

Yanıt dikkat çekiciydi: 'Olmak zorunda; yoksa…'"