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Babalar Günü alışverişleri yüzde 41 arttı

Babalar Günü alışverişleri yüzde 41 arttı

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu, geçen yıl yapılan Babalar Günü alışverişleriyle kıyaslandığında harcamaların yüzde 41 arttığını belirterek, "Satın alınan hediye adetlerinde yüzde 11'lik bir artış mevcut. İller bazında baktığımızda en çok artışı Bursa ve İzmir ilinde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yüksel Eminoğlu, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce kutlanan Anneler Günü online harcamalarının Babalar Günü'ne göre yüzde 36 civarında daha fazla olduğunu bildirdi.

Altyapı sağlayıcısı oldukları e-ticaret platformlarından elde ettikleri verileri aktaran Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Babalar Günü harcama döneminde online alışverişlerde gerçekleşen sepet toplamlarına bakıldığında Anneler Günü'ndeki hediyelerin babalara göre yüzde 29 daha pahalı olduğunu görebiliyoruz. Alınan hediyelere bakıldığında ise gömlek ve parfümler en çok yüzdeye sahip grup ve yüzde 37 olarak önde gözüküyor. Daha sonra ise ayakkabılar var ve yapılan toplam alışverişlerin ise yüzde 23'ü ayakkabı olarak gerçekleşmiş. Bu sene ilginç bir şekilde hizmet satışlarında da artış var ve hediye edilen 2 kişilik yemekli organizasyonlar yüzde 12 olarak öne çıkıyor. Outdoor ürünleri ise 4. sırada yer alıyor ve ortalama 8 yüzde civarında bir payla tercih edilmiş durumda."

- "En çok harcamayı Bursa ve İzmir yaptı"
Yüksel Eminoğlu, geçen yıl yapılan Babalar Günü alışverişleriyle kıyaslandığında harcamaların yüzde 41 arttığının görüldüğünü belirterek, "Adet olarak bakıldığında da yine satın alınan hediye adetlerinde yüzde 11'lik bir artış mevcut. İller bazında baktığımızda en çok artışı Bursa ve İzmir ilinde görüyoruz ki geçen seneye göre Babalar Günü sipariş sayısı en çok Bursa'da yüzde 46, sonra da İzmir'de yüzde 39 artmış." ifadelerini kullandı.

Önceki senelerden farklı olarak bu sene yemek organizasyonlarında ciddi bir artış olduğunu gözlemlediklerini aktaran Eminoğlu, gerek bayram öncesi olması gerekse de her geçen yıl Babalar Günü'ne talebin artmasıyla firmaların özellikle bugüne özel ürün setleri hazırladığını bildirdi.

Eminoğlu, tüketicilerin bu özel gün alışverişleri için karar vermelerini kolaylaştıracak alternatifler sunarak daha kusursuz bir tüketici deneyimi için gerekli altyapısal düzenlemeleri yaptıklarını gözlemlediklerini kaydetti.

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