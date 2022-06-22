İtalya'da Ukrayna depremi! Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio partisinden ayrıldı

İtalya'da hükümetin Ukrayna'ya silah desteği siyasi depreme yol açtı. Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, hükümetin silah yardımına karşı çıkan partisi 5 Yıldız Hareketi'nden ayrıldı. Parlamentoda en fazla sandalyeye sahip olan 5 Yıldız Hareketi'ndeki bölünme, koalisyon hükümetinin geleceğini de tartışmaya açtı.

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5 Yıldız Hareketi son günlerde, destek kaybı, iç çekişmeler ve Ukrayna savaşı konusundaki pozisyon farklılıkları nedeniyle gündemdeydi.

Teknokrat Başbakan Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetine dahil olan hareketin lideri Giuseppe Conte, hükümetin Ukrayna'ya silah desteği vermesine karşı çıkıyordu.

Conte, Ukrayna'ya silah desteği sağlanmasının savaşı daha da uzatacağını savunuyor. İtalya'da yapılan anketler de halkın çoğunluğunun silah desteğine karşı çıktığını gösteriyor.

Draghi'den önce başbakanlık koltuğunda oturan Conte ile 5 Yıldız Hareketi'nin önemli isimlerinden, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio arasında silah yardımı konusundaki anlaşmazlık son birkaç günde zirveye ulaştı.

Di Maio, 5 Yıldız yönetimini "olgunluktan uzak" hareket etmekle suçladı, AB ve NATO karşıtı kararlardan kaçınılması mesajı verdi. Bu atışmanın ardından geçen hafta sonunda Di Maio'nun hareketten atılması gündeme geldi.