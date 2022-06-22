Zincir marketlere şok! Mahkeme Migros, Carrefoursa ve BİM'in itirazlarını reddetti

Zincir marketlere, Rekabet Kurulu tarafından kesilen ceza sonrası son dakika gelişmesi yaşandı. BİM, Carrefour ve Migros kesilen cezalara itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme itirazları değerlendirdi. Ankara İdare Mahkemesi, davanın iptali için açılan davayı reddetti.Abone ol
Rekabet Kurulu tarafından zincir marketlere kesilen ceza sonrası BİM, Migros, Carrefour soluğu mahkemede aldı.
İtirazlar reddedildi
Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi’nin Anakara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumunun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması istemi reddedildi.
Ayrıca İdare Mahkemesi, Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin (Yudum) açtığı davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.