Marmaris'te orman yangını! İçişleri Bakanı Soylu: sosyal medya şeytanları devreye girdi

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Bakan Kirişçi, orman yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’te yangına bölgesindeki incelemelerinin ardından ortak açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanları devreye girdi" diye sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Şu ana kadar 571 araç müdahale ediyor. Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanlığı devreye girdi, çok açık söylüyorum. Allah'tan korkmaz, milletten utanmaz bir tayfa var. İnsanlar burada geceden beri uyumuyor. Onlarca helikopter, uçaklar, yerden arazözler büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışıyorlar. Bundan ne keyif alıyorlar bilmiyorum. Histeri nöbetine tutulmuş durumdalar"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şunları söyledi: "Yerde de çok güzel bir çalışma var, uyumlu da bir çalışma var. AFAD'ımızın koordinasyonunda ahenk, uyum başarılı bir şekilde yürütüldü diye... Bugünkü beklentimiz bir miktar rüzgar da var, rüzgarın olumsuz etkisi olacak ama en azından rutubet ve hava sıcaklığı konusunda geçtiğimiz yıla göre daha olumlu konumdayız. Temennimiz bu işin bugün neticelenmesi. Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz ama esinti ile bir yerden başka yere sıçraması da mümkün olabilir. Bu sabah Datça'da bir yangın çıktı, söndürüldü, Fethiye'deki yangın da belirli ölçülerde kontrol altına alındı."

Yalan haber yayanların dikkate alınmaması gerekir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Marmaris. Devletimiz tüm varlığıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Yangına dakikalar içinde müdahale edilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın sadece resmî açıklamaları takip etmesi önemlidir. Yalan haber yayan ve provokasyon amaçlı açıklamaların hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerekir" mesajını paylaştı.