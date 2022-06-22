BIST 2.569
DOLAR 17,35
EURO 18,25
ALTIN 1.018,01
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kirpi oklu' tablo hediye edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kirpi oklu' tablo hediye edildi

ADANA Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, gençlerle ziyaret ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kirpi okuyla yapılan tablo hediye etti.

Abone ol

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP Ceyhan İlçe Başkanı Fikret Cirit ile birlikte, önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacak gençlerle Ankara çıkarması yaptı.

Ceyhanlı gençler, Türk siyasetinin kalbinin attığı Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gezme fırsatı yakaladı, CHP’nin grup toplantısına katıldı.
Başkan Erdem, gençlerle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da meclis makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na, genç rölyef sanatçısı Armağan Atadağ'ın kirpi oku ile işlediği tabloyu hediye eden Başkan Erdem, Türkiye’nin çağdaş, güvenli ve aydınlık yarınlara gençler sayesinde erişeceğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmaris'te orman yangını! İçişleri Bakanı Soylu: sosyal medya şeytanları devreye girdi
Marmaris'te orman yangını! İçişleri Bakanı Soylu: sosyal medya şeytanları devreye girdi
Balkan Ninnisi konusu nedir uyarlama mı hangi diziden uyarlama?
Balkan Ninnisi konusu nedir uyarlama mı hangi diziden uyarlama?
Meral Akşener'den Pınar Gültekin kararına tepki: Yuh olsun, yazıklar olsun hepinize!
Meral Akşener'den Pınar Gültekin kararına tepki: Yuh olsun, yazıklar olsun hepinize!
EPDK elektriğe yüzde 30 zam yok dedi ama... Elektriğe ya zam yapılacak ya da kesinti olacak
EPDK elektriğe yüzde 30 zam yok dedi ama... Elektriğe ya zam yapılacak ya da kesinti olacak
Balkan Ninnisi dizisi oyuncuları isimleri kimler tam kadro isim listesi
Balkan Ninnisi dizisi oyuncuları isimleri kimler tam kadro isim listesi
İtalya'da Ukrayna depremi! Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio partisinden ayrıldı
İtalya'da Ukrayna depremi! Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio partisinden ayrıldı
Diyarbakır’da Narko Terör Operasyonu başlatıldı: 950 personel katılıyor
Diyarbakır’da Narko Terör Operasyonu başlatıldı: 950 personel katılıyor
Babalar Günü alışverişleri yüzde 41 arttı
Babalar Günü alışverişleri yüzde 41 arttı
Türkiye tarihinde böylesi yok! Tüketici güven endeksi yerlerde çıktı
Türkiye tarihinde böylesi yok! Tüketici güven endeksi yerlerde çıktı
Arabasını yıkamak isterken nehir sularına kaptırdı
Arabasını yıkamak isterken nehir sularına kaptırdı