BIST 2.569
DOLAR 17,35
EURO 18,25
ALTIN 1.018,01
HABER /  GÜNCEL

Yiğit Bulut'tan TÜSİAD'a olay 'bölünmüş Türkiye haritası' sorusu: Açıklamazsanız ben açıklayacağım

Yiğit Bulut'tan TÜSİAD'a olay 'bölünmüş Türkiye haritası' sorusu: Açıklamazsanız ben açıklayacağım

Yiğit Bulut dün Ali Babacan'a yaptığı meydan okumasının ardından bugün de TÜSİAD'a seslendi. Dün DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a sosyal medyadan yaptığı çağrıda "Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin FOX Haber’de konuşalım" ifadelerini kullanan Bulut, TÜSİAD'a bölünmüş Türkiye haritasını sordu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, TÜSİAD'ı eleştirerek, "Yıllar önce TÜSİAD adına yapılan bir araştırma sonrası paylaştığınız raporda eklerden birinde bölünmüş Türkiye haritası var mıydı? Bunu gören bazı işadamları dernekten ayrıldı mı? Siz açıklayın, açıklamazsanız ben açıklayacağım" dedi.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) çağrı yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında TÜSİAD'ı ağır şekilde hedef aldığı sözlerini hatırlatan Bulut, "Sayın Bahçeli’nin sorusu ve vurgusu çok önemli" diyerek MHP liderinin konuşmasındaki "TÜSİAD’ın menşei ve mensubiyet duyduğu ülke neresidir? Bir kez olsun milli olun, bir kez olsun Türkiye’nin meşru tezlerine ve politikalarına destek verin" sözlerini tekrar etti.

Bulut, ikinci paylaşımında da "Yıllar önce TÜSİAD adına yapılan bir araştırma sonrası paylaştığınız raporda eklerden birinde bölünmüş Türkiye haritası var mıydı? Bunu gören bazı işadamları dernekten ayrıldı mı?" diye sordu.

Sorularına yanıt isteyen Bulut TÜSİAD'a "Siz açıklayın, açıklamazsanız ben açıklayacağım!" diye seslendi.

İşte Bulut'un paylaşımları:

İlgili Haberler
Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'a: Var mı cesaretin, sen ben ve Erdoğan arasında neler yaşandı?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekli olmak için Temmuz değil Haziran 2022 daha karlı: Hem maaş hem ikramiye zamlı
Foto Galeri Emekli olmak için Temmuz değil Haziran 2022 daha karlı: Hem maaş hem ikramiye zamlı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Balkan Ninnisi nerede çekiliyor hangi ülkede çekiliyor Üsküp nerede?
Balkan Ninnisi nerede çekiliyor hangi ülkede çekiliyor Üsküp nerede?
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kirpi oklu' tablo hediye edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kirpi oklu' tablo hediye edildi
Balkan Ninnisi konusu nedir uyarlama mı hangi diziden uyarlama?
Balkan Ninnisi konusu nedir uyarlama mı hangi diziden uyarlama?
Zincir marketlere şok! Mahkeme Migros, Carrefoursa ve BİM'in itirazlarını reddetti
Zincir marketlere şok! Mahkeme Migros, Carrefoursa ve BİM'in itirazlarını reddetti
EPDK elektriğe yüzde 30 zam yok dedi ama... Elektriğe ya zam yapılacak ya da kesinti olacak
EPDK elektriğe yüzde 30 zam yok dedi ama... Elektriğe ya zam yapılacak ya da kesinti olacak
AK Partili vekiller: Asgari ücretlere düzenleme olmak zorunda yoksa...
AK Partili vekiller: Asgari ücretlere düzenleme olmak zorunda yoksa...
Balkan Ninnisi dizisi oyuncuları isimleri kimler tam kadro isim listesi
Balkan Ninnisi dizisi oyuncuları isimleri kimler tam kadro isim listesi
İtalya'da Ukrayna depremi! Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio partisinden ayrıldı
İtalya'da Ukrayna depremi! Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio partisinden ayrıldı
Diyarbakır’da Narko Terör Operasyonu başlatıldı: 950 personel katılıyor
Diyarbakır’da Narko Terör Operasyonu başlatıldı: 950 personel katılıyor
Babalar Günü alışverişleri yüzde 41 arttı
Babalar Günü alışverişleri yüzde 41 arttı