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Marmaris yangınına Büyükşehir ekipleri de müdahale ediyor

Marmaris yangınına Büyükşehir ekipleri de müdahale ediyor

Marmaris Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızla yangına müdahalede bulundu.

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Bördübet mevkiinde başlayan yangın öncelikle Değirmenyanı, Çubucak, Okluk Koyu ve Hisarönü bölgesine doğru ilerlemesine devam etti. Yangına ilk andan itibaren müdahale eden Büyükşehir ekipleri 199 personel, 50 iş makinesi, 17 itfaiye aracı ve 34 hizmet aracı ile aktif görev alıyor.

Ayrıca 50’nin üzerinde personel, yerleşim alanlarının tahliye ihtimaline karşı 17 otobüs, gerekli görülmesi halinde kullanılmak üzere çok sayıda tır, tanker ve iş makineleri teyakkuz halinde bekletiliyor.

gereken tüm önlemeleri aldık
Yangının çıkmasıyla birlikte Marmaris’e giden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çalışmaları bizzat yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Gürün, Büyükşehir Belediyesi olarak yangının yerleşim alanlarına sıçramaması konusunda yetkili olduklarını vurgulayarak, gereken tüm önlemeleri aldıklarını söyledi.

Sabahın erken saatlerinde hava müdahalesinin hızlandığına vurgu yapan Gürün, “Karadan yapılan müdahalede yolun dar olması nedeniyle genişletme çalışmaları yapılarak yoğun bir mücadele gösterildi. Havanın kararmasıyla birlikte gece müdahalesi yapılmadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren uçak ve helikopterle söndürme çalışmaları hız kazandı. Bizim büyükşehir belediyesi olarak öncelikli görevimiz yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek olduğu için bu çerçevede gereken tüm önlemleri aldık. Ancak orman ekiplerimizle birlikte koordineli olarak hem araç, hem personel, hem de diğer tüm konularda birlikte çalışıyor gerekli desteği veriyoruz. Özellikle itfaiye araç gereci olarak hiçbir zafiyetimiz yok. Diğer bölgelerde de çıkabilecek yangınlara karşı teyakkuz halindeyiz. Tüm ekip ve ekipmanlarımızla buradayız. Ayrıca İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Antalya’dan araç sevkiyatı oldu. Araç gereç ve personel olarak yeterli durumdayız ancak tek sıkıntı gece müdahale yapılamaması. Burada mücadele eden başta itfaiye erleri, yanın işçileri ve görev alan herkese teşekkür ederim” dedi.

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