CHP'den Ahmet Türk'e ziyaret! Dün CHP'ye resti resti çekmişti! CHP'den garip 'Mardin' iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Mardin ziyareti kapsamında Ahmet Türk'le buluştu. HDP'li Saliha Aydeniz'in İstanbul'da polise tokat atmasının ardından "Polise tokat atılamaz" diyerek tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Ahmet Türk tepki göstermiş ve Öztrak'ta geri adım atmıştı. Ardından Salıcı'nın Ahmet Türk'ü ziyaret etmesi dikkat çekti. Salıcı'nın Türk'e "Mardin'in büyükşehir belediye başkanı kendisidir" demesi dikkat çekti.

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HDP'li Saliha Aydeniz'in İstanbul'da polise tokat atmasının ardından CHP ile HDP arasında ipler gerilmişti. CHP Sözcüsü Öztrak'ın "Polise tokat atılamaz" çıkışına Ahmet Türk, "O sözler güvensizliğe neden oldu” diyerek tepki göstermiş, ardından da Öztrak açıklamasından geri adım atarak polisi de suçlamıştı. İşte bu tartışmaların gölgesinde ilginç bir ziyaret gerçekleşti.

Ahmet Türk'ün gönlünü almak için dediği şeye bak!

CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Mardin ziyareti kapsamında Ahmet Türk'le buluştu. Salıcı, dün akşam, Ahmet Türk’ü evinde ziyaret etti. Oğuz Kaan Salıcı, bu ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu söylerken, Ahmet Türk ve HDP'nin gönlünü almak için garip bir iddiada bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'tür...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanının Ahmet Türk olduğunu ve Mardin ziyareti kapsamında nezaketen onu ziyaret etmek için görüşme talebinde bulunduklarını söyledi. Ahmet Türk’ün de bu nezaket ziyareti talebine olumlu yanıt vermesi üzerine bu buluşmanın gerçekleştiğini belirten CHP’li Salıcı, görüşmenin siyasi bir gündemi olmadığının altını çizdi.