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Dünya şampiyonu tekvandocu İrem Yaman İYİ Parti'de! Akşener, 'bize gıcık olanlar' deyip uyardı

Dünya şampiyonu tekvandocu İrem Yaman İYİ Parti'de! Akşener, 'bize gıcık olanlar' deyip uyardı

Aktif tekvando kariyerine son verdiğini açıklayan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, siyasete girdi. İYİ Parti’den siyaset hayatına başlayacak olan Yaman’a rozetini TBMM'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

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Geçen aralık ayında aktif tekvando kariyerine son verdiğini açıklayan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu İrem Yaman, İYİ Parti’ye katıldı. Meclis Grup toplantısında konuşmasına başlamadan önce İrem Yaman’a rozetini takan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esprili şekilde “Bize gıcıklık yapanların gözünden, kulağından kaçmasın” ifadelerini kullandı.

Kendi ülkemdeki haksızlıklardan şikayetçiyim!
Rozet takılmasının ardından konuşma yapan İrem Yaman, ”Kendi ülkemde insan olarak değer görememekten, adaletsizlikten, baskılardan, kalıplardan, kutuplaşmalardan, ayrımcılıklardan, üstüne üstük hakaretlerden, her geçen gün aklımızla alay edilmesinden, tüm gençler gibi ben de şikayetçiyim."

Ama zaman şikayet etme zamanı değil
"Ancak zaman şikayet etmek yerine mücadele etme zamanıdır. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Ey Türk gençliği; İşte bu durum ve şartlar içinde asıl görevin Türk Bağımsızlığını ve Cumhuriyeti’ni korumaktır. Gereksinim duyduğun güç damarlarındaki asil kanda mevcuttur’ ben de bu mücadelenin bir parçası olmaktan ‘İYİLER’ harekatına katılmaktan dolayı mutluyum gururluyum“ ifadelerini kullandı.

Tekvandoyu neden bırakmıştı?
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almayacağını söyleyerek, "Benim uğradığım bu haksızlığa başka kadın sporcuların uğramaması için elimden geleni yapacağım. Olimpiyatlara katılmak için puan veren son 4 yılın uluslararası turnuvalarında topladığım puanlarla Dünya Tekvando Federasyonu sporcu sıralamasında ilk 3 sırada yer almaktayım." demişti.

İrem, Dünya Tekvando Federasyonu sporcu sıralamasında aynı sıklette mücadele ettiği diğer sporcu Hatice Kübra İlgün'ün 5. olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz adına yalnızca 1 sporcu olimpiyatlara gidecek. Şu ana kadarki gözlemlerim ve duyumlarım Tokyo 2020'ye şahsımın değil de diğer sporcunun katılacağı" ifadelerini kullanmıştı.

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